На кордоні Білорусі стоять російські війська з “Іскандерами” й “Панцирями”, – зведення Генштабу

У Білорусі вздовж кордону з Україною присутні російські військові, озброєні оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер-М” та ЗРГК “Панцирь-1”.
Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ вранці в понеділок, 6 червня.
“На території республіки Білорусь, вздовж державного кордону України, зберігається присутність окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер-М”, зенітно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці немає.
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