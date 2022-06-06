Колишній завод Renault у Москві після зміни власника перейменували на “Москвич”

Колишній завод Renault в Москві – ЗАТ “Рено Росія” – офіційно перейменували на АТ “Московський автомобільний завод Москвич”.
Про це в понеділок, 6 червня, інформує “РБК” із посиланням на дані російського держреєстру.
Відповідні зміни до реєстру внесли 3 червня, там же зафіксовано і зміну керівника – замість Яна Птачека ним став заступник голови дептрансу Дмитро Пронін.
Також зазначається, що співвласником компанії є ТОВ “Центр розвитку технологій”, яка через АТ “Особлива економічна зона “Зеленоград” контролюється департаментом майна Москви.
У травні стало відомо, що російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ, зазначає “Економічна правда”.
Внаслідок операцій частки в активах розподіляться так:
Також повідомлялось про опціон на зворотний викуп Renault своєї частки в “Автовазі”, який може бути реалізований протягом наступних 6 років.
Міський голова Москви Сергій Собянін заявив, що на заводі Renault у Москві відновлять виробництво автомобілів під “історичним” брендом “Москвич”.
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