Колишній завод Renault у Москві після зміни власника перейменували на “Москвич”

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Колишній завод Renault в Москві – ЗАТ “Рено Росія” – офіційно перейменували на АТ “Московський автомобільний завод Москвич”.

Про це в понеділок, 6 червня, інформує “РБК” із посиланням на дані російського держреєстру.

Відповідні зміни до реєстру внесли 3 червня, там же зафіксовано і зміну керівника – замість Яна Птачека ним став заступник голови дептрансу Дмитро Пронін.

Також зазначається, що співвласником компанії є ТОВ “Центр розвитку технологій”, яка через АТ “Особлива економічна зона “Зеленоград” контролюється департаментом майна Москви.

У травні стало відомо, що російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ, зазначає “Економічна правда”.

Внаслідок операцій частки в активах розподіляться так:

100% акцій ЗАТ “Рено Росія” володітиме уряд;

67,69% акцій автоконцерну “Автоваз” переходять у власність Російської Федерації в особі ФГУП “НАМІ”.

акції автоконцерну “Автоваз”, що залишилися, збереже ДК “Ростех”.

Також повідомлялось про опціон на зворотний викуп Renault своєї частки в “Автовазі”, який може бути реалізований протягом наступних 6 років.

Міський голова Москви Сергій Собянін заявив, що на заводі Renault у Москві відновлять виробництво автомобілів під “історичним” брендом “Москвич”.

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