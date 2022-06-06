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Державних нагород удостоєні 359 воїнів. 40 – посмертно

06/06/2022 23:58

Сайт президента України опублікував ще три укази глави держави про нагородження військовослужбовців ЗСУ державними нагородами.

Загалом вшановано 359 армійців, із них 40 осіб – загиблі.

Указом №391/2022 від 4 червня відзанчено 218 воїнів (посмертно – 6).

Указом №393/2022 від 5 червня – 20 військових (посмертно – 2).

Указом №395/2022 від 6 червня – 121 військовий (посмертно – 32)

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №395/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ГОНЧАРУКА Олега Миколайовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КАЛЕМБЕТА Дмитра Сергійовича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ПАНАСЕНКА Сергія Івановича — капітана медичної служби

ПОЛИВЯНЕНКА Олега Юрійовича — майора

ПУСТОВІТА Олександра Миколайовича — підполковника

ШЕВЧЕНКА Олександра Володимировича — капітана медичної служби

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ЗАМКОВОГО Дмитра Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

РЕВАЦЬКОГО Івана Миколайовича — старшого лейтенанта

ТОКАРЯ Дмитра Миколайовича (посмертно) — сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АБРАМОВА Івана Михайловича — штаб-сержанта

БАСТРИЧА Сергія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

БЄЛІКА Станіслава Геннадійовича (посмертно) — солдата

БУХАНЦЯ Романа Валерійовича — молодшого сержанта

ВЛАСОВУ Наталю Іванівну — сержанта

ГЛАДКОВА Сергія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

ГОРБОНОСА Олександра Володимировича — сержанта

ГРЕЧАНИКА Володимира Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

ГРИНЬОВА Артема Володимировича (посмертно) — солдата

ГРИЦАЯ Олександра Олександровича — капітана

ДЕЙКУНА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

ДОЦЕНКА Івана Вікторовича — старшого солдата

ЗАМЧІНА Юрія Олександровича (посмертно) — солдата

ЗАХАРЧЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

ЗОЛОТЬКА Дениса Віталійовича (посмертно) — солдата

КВІЧОВА Руслана Євгеновича — капітана

КНИРИКА Андрія Володимировича (посмертно) — сержанта

КОБЗИСТОГО Андрія Івановича (посмертно) — старшого солдата

КОСОЛАПА Олега Станіславовича — майора

КРАСНОЖОНА Олега Григоровича (посмертно) — старшого сержанта

КРИМЛОВА Олександра Сергійовича — майора

КУЗЬМЕНКА Геннадія Валентиновича — капітана

ЛЕБЕДЄВА Ігоря Олексійовича (посмертно) — солдата

ЛЕБЕДЄВА Романа Олеговича (посмертно) — старшого солдата

МАКСИМЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — підполковника

МАЛІМОНА Руслана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

МАРЧЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) — підполковника

МІХНА Віктора Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ОВДІЄНКА Геннадія Олексійовича — капітана

ПІНЧУК Тетяну Володимирівну — старшого сержанта

ПШЕНИЧНОГО Сергія Васильовича — штаб-сержанта

СЕМЕНЕНКО Євгенію Володимирівну (посмертно) — сержанта

СЄРОУСОВА Олександра Вадимовича (посмертно) — солдата

СМІРНОВА Сергія Валерійовича — майора

СМОГОРЖЕВСЬКОГО Івана Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

СТАРЧАКА Романа Михайловича (посмертно) — солдата

СТАТКЕВИЧА Василя Романовича (посмертно) — старшого сержанта

СТЕЦЯ Михайла Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

СТРЕЛЕЦЬКОГО Владислава Вікторовича — штаб-сержанта

ТАРАНА Миколу Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ТИХОНЕНКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата

ХАЛЕЦЬКОГО Михайла Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ХРИПКА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата

ЦИМБАЛЮКА Романа Володимировича (посмертно) — лейтенанта

ЧУМАЧЕНКА Івана Миколайовича — старшого сержанта

ШАЛЕНИКА Дмитра Дмитровича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ВОВКА Юрія Васильовича — підполковника медичної служби

ГОРДІЄНКА Петра Івановича — капітана

КУЗЬКОВА Ігоря Юрійовича — полковника

КУПЧАКА Ореста Івановича — майора медичної служби

НЕПОМЯЩОГО Олександра Олександровича — полковника

ПЕВЧЕНКА Артура Андрійовича — лейтенанта

ПОНОМАРЕНКА Сергія Миколайовича — полковника

СКОРИНУ Вадима Павловича — підполковника

СТАХОВА Геннадія Григоровича — капітана

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АДОВА Сергія Валерійовича — капітана

АКТЯНОВА Андрія В’ячеславовича — підполковника

БОНДАРЕНКА Сергія Костянтиновича — старшого солдата

ГЕРАСИМЕНКА Артема Ігоровича — капітана

ДЕРКАЧА Вячеслава Костянтиновича — старшого солдата

ЗДОРОВОГО Івана Олеговича — майора

КАРАКУЛОВА Дмитра Геннадійовича — капітана

КАШИЧА Володимира Анатолійовича — майора

КОПИТІНА Сергія Едуардовича — майора

КУКЛІСА Олега Геннадійовича — полковника

ЛІХОГО Олега Олексійовича — підполковника

ЛУЧИКА Нестора Юрійовича — старшого лейтенанта

МАЛООКА Романа Леонідовича — старшого сержанта

ПАСКАННОГО Павла Петровича — старшого сержанта

СІРКА Олександра Миколайовича — полковника

СМІРНОВА Сергія Володимировича — молодшого сержанта

СТАРОВІРЦЯ Юрія Юрійовича — старшого солдата

ТКАЧУКА Андрія Івановича — сержанта

ТУРІЦУ Геннадія Володимировича — старшого лейтенанта

ЯКОВЛЕВА Анатолія Миколайовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ЯКУБЕНКА Юрія Петровича — полковника медичної служби

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАРАНОВА Володимира Віталійовича — солдата

БАРСУКОВА Андрія Васильовича — сержанта

БЕЦУ Олега Юрійовича — молодшого сержанта

БІБЕНА Андрія Васильовича — солдата

ВИГРИНОВСЬКОГО Юрія Мироновича — старшого солдата

ГЕРАСИМЧУКА Віталія Вікторовича — молодшого сержанта

ДЕМКОВСЬКОГО Володимира Олеговича — старшого солдата

ДОВЖАНИНА Івана Івановича — солдата

ЖОВТАНІ Владислава Івановича — молодшого сержанта

ЗЕЛЕНЧУКА Володимира Івановича — солдата

КОЗАРЯ Олексія Павловича — солдата

ЛАХНОВСЬКОГО Олексія Сергійовича — солдата

МЕДВЕЦЬКІ Мирослава Степановича — старшого солдата

МІШУСТІНА Віталія Олександровича — старшого солдата

НИКІРКУ Василя Васильовича — солдата

ОЛІЙНИКА Олександра Петровича — старшого солдата

ПАНІНА Вячеслава Володимировича — старшину

ПЕСТИКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта

РЕЗНИКА Романа Петровича — солдата

СВІЖЕВСЬКОГО Олексія Анатолійовича — старшого солдата

СЕМЕНОВА Микиту Ігоровича — солдата

СИМУЛИКА Василя Мироновича — солдата

СКАЛОЦЬКОГО Любомира Дмитровича — солдата

СЛОБОДЯНЮКА Миколу Васильовича — капітана

СОЛОВЙОВА Євгена Олександровича — старшого солдата

СТЕПАНЮКА Сергія Володимировича — солдата

ТРЕТЬЯКОВА Павла Олександровича — старшого сержанта

ФАЛЕСА Романа Івановича — солдата

ФІРІЧА Дмитра Івановича — старшого солдата

ХОРТЮКА Ярослава Івановича — солдата

ЧЕРНИШЕВИЧА Сергія Андрійовича — старшого солдата

ЧУБАТЮКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

ШУФЕЛЯ Андрія Анатолійовича — солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

КИЛИМЧУКА Віталія Петровича — капітана медичної служби

ЛИТВИНЧУКА Дмитра Валерійовича — молодшого лейтенанта медичної служби

ТЕРТИЧНОГО Максима Олеговича — майора медичної служби.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

6 червня 2022 року

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №393/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АРОВИЧА Йосипа Миколайовича — старшого лейтенанта

БОРОДАВКУ Андрія Миколайовича — підполковника

ЖЕВЕДЯ Іллю Михайловича — старшого сержанта

ПАВЛИСЬКА Ореста Михайловича — старшого лейтенанта

ШАЛАМОВА Михайла Олександровича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БАШКІНЦЕВА Дмитра Олексійовича — майора

БОДНАРА Анатолія Романовича — солдата

ГАК БАНІ Андре Льюіса (посмертно) — солдата

ДРАБАЖУ Ігоря Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

ІВАСЬКА Василя Леонідовича — молодшого сержанта

КАРТЄЧЕВА Олександра Миколайовича — солдата

КІСІЛЬОВА Андрія Олеговича — сержанта

КУЗЬМЕНКА Максима Олександровича — старшого солдата

КУТІВАДЗЕ Мамуку — солдата

МОТРЮКА Анатолія Миколайовича — підполковника

ОЛІЙНИКА Владислава Анатолійовича — старшого сержанта

ПРОСКУРНЯКА Юрія Мирославовича — капітана

ПЯТНИКА Андрія Георгійовича — старшого сержанта

СІРІЦУ Володимира Вікторовича — молодшого сержанта

СУРЯКА Ігоря Павловича — сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

5 червня 2022 року

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №391/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

АПОСТОЛА Олега Орестовича — полковника

ДЕРКАЧА Олександра Вікторовича — підполковника

ЛЮБАВІНА Володимира Вікторовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

МАЗОРЧУКА Сергія Юрійовича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БІЛОВУСА Василя Петровича — капітана

ВАРВАРЕНКА Андрія Сергійовича — капітана

ВАСЮТИКА Івана Івановича — лейтенанта

ВЕНГЕРА Юрія Романовича — старшого лейтенанта

ВОВКОТЕЧУ Олександра Миколайовича — майора

ГРИНЮКА Володимира Володимировича — підполковника

ГРИЦАЯ Віктора Івановича — майора

ЗАНИКА Андрія Юрійовича — майора

ІВАЩЕНКА Віталія Григоровича — підполковника

КОРСУНА Сергія Петровича — підполковника

ЛОСЯ Олександра Миколайовича — полковника

САВОНА Дмитра Геннадійовича — капітана

СКРИЖЕДЛОВСЬКОГО Віктора Миколайовича — капітана медичної служби

СМОЛЯКА Олександра Сергійовича — капітана

СОЛОМОВИЧА Вячеслава Валентиновича — підполковника

СТАШКІВА Романа Ігоровича — лейтенанта

СТЕЦЮКА Руслана Григоровича — підполковника

ТКАЧЕНКА Романа Костянтиновича — майора

УСОВА Романа Ігоровича — майора

ХАЙРУЛІНА Максима Рафісовича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БОЛОТНОГО Павла Миколайовича — старшого солдата

ВЛАСЮК Марію Юріївну (посмертно) — сержанта

ДЖЕГЛАВА Євгена Андрійовича — старшого сержанта

ДУДУ Петра Івановича — сержанта

ПАНДЯКА Михайла Миколайовича — старшого солдата

ПАНЧЕНКА Сергія Валентиновича — старшину

САПЕТУ Назара Богдановича — солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЛЬОХІНА Олексія Анатолійовича — солдата

БАБЕНКА Олега Леонідовича — солдата

БАГЛАЯ Олександра Володимировича — старшого солдата

БАЛУХА Володимира Олександровича — старшого солдата

БАРАНИЧА Івана Васильовича — солдата

БЕШЕВЦЯ Андрія Станіславовича — старшого солдата

БОЖИНСЬКОГО Артема Михайловича — капітана

БОЛСУНА Івана Олексійовича — солдата

БОМЕРСБАХА Олексія Мар’яновича — старшого солдата

ВЕРГУНА Захара Станіславовича — молодшого сержанта

ВІВЧАРЯ Ярослава Івановича — сержанта

ВЛАДИЧКУ Олега Богдановича — сержанта

ВЛАСЮКА Андрія Миколайовича — солдата

В’ЮНА Анатолія Володимировича — головного сержанта

ГАВРИЛЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ГАВРИША Станіслава Михайловича — капітана

ГІДЕЯ Степана Івановича — солдата

ГЛАДУНОВА Віталія Валерійовича — молодшого сержанта

ГЛОВАЦЬКОГО Віталія Олександровича — старшого солдата

ГНАТІВА Івана Ігоровича — старшого солдата

ГОЛИКА Михайла Богдановича — старшого солдата

ГОРБУЛІНА Антона Олександровича — старшого солдата

ГОРДІЄНКА Володимира Анатолійовича — солдата

ГОРДІЙЧУКА Миколу Петровича — сержанта

ГРИЦЮКА Ігоря Юрійовича — старшого лейтенанта

ГУСАРА Дениса Володимировича — старшого солдата

ДАНИЛОВА Віктора Сергійовича — старшого солдата

ДАЦИКА Олександра Васильовича — сержанта

ДОВГАЛЬСЬКОГО Олександра Анатолійовича — капітана

ДОЛГОПОЛОВА Дмитра Сергійовича — старшого солдата

ДРАГОНЮКА Мирослава Любомировича — солдата

ЄЛІСЕЄВА Михайла Борисовича — молодшого сержанта

ЄСІПОВА Олексія Вікторовича — старшого солдата

ЖЕРЕБЕЦЬКОГО Тараса Петровича — старшого сержанта

ЗАБІШНОГО Костянтина Андрійовича — молодшого лейтенанта

ЗАКАЛУ Романа Анатолійовича — солдата

ЗАЛОГУ Вадима Григоровича (посмертно) — прапорщика

ЗВАРЧУКА Івана Яремовича — старшого солдата

ІЗОТОВА Валерія Володимировича — старшого солдата

КАРПОВА Віталія Вікторовича — старшого сержанта

КОВАЛЬЧУКА Анатолія Аркадійовича — капітана

КОВАЛЬЧУКА Віталія Володимировича — солдата

КОЛОМІЙЦЯ Олега Володимировича — лейтенанта

КОЛЮДУ Світлану Василівну — старшого солдата

КОРОЛЯ Олега Вікторовича — молодшого сержанта

КОСТЮКА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта

КОСЯКА Івана Олександровича — старшого солдата

КОХАНОВСЬКОГО Юрія Володимировича — сержанта

КОШИКА Євгенія Юрійовича — солдата

КРАЩЕНКА Анатолія Івановича — капітана

КРУПОВИЧА Володимира Олеговича — сержанта

КУЗЕННОГО Дмитра Анатолійовича — солдата

КУПРИЯНЧИКА Сергія Ростиславовича — старшого солдата

КУЧМІЯ Олексія Володимировича — старшого солдата

ЛЕВАДНОГО Олександра Миколайовича — старшого сержанта

ЛЕВИЦЬКОГО Василя Михайловича — старшого сержанта

ЛЕВИЦЬКОГО Ореста-Богдана Ігоровича — солдата

ЛИСЕНКА Олексія Івановича — старшого лейтенанта

ЛИСОГО Ярослава Анатолійовича — сержанта

ЛОГВИНЮКА Романа Васильовича — молодшого сержанта

ЛУКАЩУКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

МАЗУРИКА Руслана Івановича — старшого солдата

МАКСИМОВА Богдана Сергійовича — старшого сержанта

МАРЧЕНКА Сергія Олександровича — капітана

МАТІЄШЕНА Павла Руслановича — солдата

МЕДВЕДЄВА Владислава Олександровича — капітана

МЕЛЕНТЬЄВУ Ярину Володимирівну — старшого сержанта

МЕЛЬНИКА Владислава Руслановича — солдата

МИДЛОВЦЯ Івана Миколайовича — старшого лейтенанта

МИРОНЕНКА Сергія Петровича — лейтенанта

МИХАЙЛОВА Романа Анатолійовича — старшого лейтенанта

МІШАНОВСЬКОГО Валентина Юрійовича — старшого сержанта

МОСКАЛЮКА Дмитра Андрійовича — солдата

МУЗИЧКУ Михайла Михайловича — солдата

НЕЖИНЦЯ Юрія Анатолійовича — лейтенанта

ОВСЯНІКОВА Володимира Геннадійовича — солдата

ОГОНОВСЬКОГО Івана Івановича — капітана

ОНАЦЯ Василя Федоровича — старшого сержанта

ПАНЕЗЬОРОВА Руслана Володимировича — майора

ПЕРВАНЧУКА Артема Олександровича — солдата

ПІВТОРАПАВЛА Максима Ігоровича — старшого лейтенанта

ПОЛЯНСЬКОГО Артема Ігоровича (посмертно) — солдата

ПОПЕЛЬНУХУ Богдана Володимировича — капітана

ПРОХОРЕНКА Віктора Анатолійовича — солдата

РАСЧЕХМАРОВА Олексія Валерійовича — солдата

РАЩУПКІНУ Анастасію Віталіївну — сержанта

РОЗЛАЧА Павла Івановича — підполковника

РОМАШКА Сергія Павловича — підполковника

РУДЕНКА Юрія Анатолійовича — капітана

САЛА Михайла Ігоровича — старшого лейтенанта

САМИЛЮКА Сергія Дмитровича — старшого солдата

СЕМЕНОВИЧА Андрія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

СИРОТЮКА Назара Ігоровича — сержанта

СЛОБОДЯНА Миколу Ярославовича — старшого солдата

СОРОКУ Івана Ярославовича — сержанта

ТЕПЛЮХА Ігоря Петровича — старшого солдата

ТИХОНОВА Антона Юрійовича — капітана

УСТИМЕНКА Івана Миколайовича (посмертно) — солдата

ЦАХІЛОВА Володимира Михайловича — лейтенанта

ЧЕРКАШИНА Олександра Сергійовича — солдата

ЧЕХА Романа Романовича — старшого солдата

ШЕРЕГІЯ Василя Івановича — сержанта

ЯРОШЕВСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого лейтенанта

ЯСЮРЕНКО Надію Миколаївну — молодшого сержанта

ЯЦИКА Юрія Володимировича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

КАНЧУРУ Романа Андрійовича — підполковника

КУЗНЄЦОВА Михайла Олександровича — майора

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАГАТЕНКА Івана Віталійовича — старшого солдата

БАРВІНКА Павла Антоновича — молодшого сержанта

БАШИНСЬКОГО Анатолія Адамовича — солдата

БЛІНКОВА Сергія Володимировича — солдата

БОЛОБАНА Володимира Григоровича — сержанта

БОНДАРЕВА Олега Сергійовича — сержанта

БУВАКУ Віталія Васильовича — сержанта

ВОЗНЯКА Ореста Олеговича — старшого солдата

ВОЙТЕНКА Дмитра Борисовича — солдата

ГАЛЕЧКУ Богдана Івановича — солдата

ГЛАДИША Назарія Вікторовича — старшого солдата

ГОНТАРЯ Володимира Сергійовича — солдата

ДЕМ’ЯНЧУКА Анатолія Андрійовича — штаб-сержанта

ДЗЮБУ Олексія Володимировича — старшого сержанта

ДОМБРОВСЬКОГО Івана Георгійовича — головного сержанта

ЗАЇНЧКІВСЬКОГО Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

КЕДУ Сергія Володимировича — штаб-сержанта

КИРИЧУКА Віктора Петровича — молодшого сержанта

КМЕТЬ Марію-Тамару Іванівну — сержанта

КОРОДЧУКА Олександра Андрійовича — головного сержанта

КОШОВОГО Олександра Володимировича — старшого солдата

ЛАВРЕНЧУКА Василя Івановича — старшого солдата

ЛЕВЧЕНКА Петра Віталійовича — солдата

МАРКІТАНА Віктора Васильовича — сержанта

МИХАЛЕВИЧА Мар’яна Орестовича — старшого солдата

МУШКУ Віталія Миколайовича — головного сержанта

НЕЙМІРКА Сергія Йосифовича — старшого лейтенанта

НОГАЄВА Олександра Михайловича — старшого солдата

ОСІПЧУКА Віктора Володимировича — старшого сержанта

ПАВЛЮКА Ярослава Валерійовича — капітана

ПІКУЛУ Сергія Юрійовича — молодшого сержанта

ПОВЗУНА Олександра Юрійовича — солдата

ПОНОМАРЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта

РІПУ Сергія Анатолійовича — солдата

РУДЬКА Андрія Володимировича — майора

САВЧЕНКА Валерія Миколайовича — старшого лейтенанта

СИДОРЧУКА Сергія Григоровича — молодшого сержанта

СЛЮСАРУКА Миколу Миколайовича — старшого солдата

СОКОЛОВСЬКОГО Геннадія Валерійовича — сержанта

ЧАБАНА Павла Павловича — солдата

ЧЕРНУХУ Дмитра Васильовича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АНДРІЮКА Степана Степановича — солдата

АНТОЩУКА Антона Олександровича — солдата

БАБИЧА Андрія Івановича — молодшого сержанта

БАЛАБАНА Богдана Сергійовича — солдата

БЕРЕЗОВСЬКОГО Євгена Євгенійовича — старшого лейтенанта

БОДНАРА Олександра Михайловича — солдата

БУЯ Павла Васильовича — старшого солдата

ВЕГЕРУ Романа Петровича — солдата

ВИХОПНЯ Степана Богдановича — солдата

ВОСУХА Володимира Михайловича — молодшого сержанта

ГАФТОНЮКА Олексія Васильовича — сержанта

ГНАТЮКА Олександра Віталійовича — старшого сержанта

ГОМЕНЮКА Дмитра Миколайовича — солдата

ГЮЛУЗАДЕ Сергія Сергійовича — старшого солдата

ДАРАДУДУ Олега Анатолійовича — солдата

ДЕНИСЮКА Андрія Мирославовича — старшого солдата

ДУШКЕВИЧА Дмитра Анатолійовича — солдата

ЖОЛДАКА Андрія Володимировича — молодшого сержанта

ЗАВАДКУ Богдана Михайловича — старшого солдата

ЗВЄРЄВА Андрія Валерійовича — головного сержанта

КАЛАБІНА Дмитра Григоровича — старшого солдата

КВАСЬНОГО Василя Івановича — старшого солдата

КВАСЬНОГО Павла Івановича — солдата

КОЗАКА Олександра Євгеновича — старшого лейтенанта

КОНДРАТЮКА Олексія Едуардовича — солдата

КУЗЬМИЧА Миколу Володимировича — старшого солдата

КУКУРІКА Юрія Володимировича — старшого солдата

ЛЯНИЦЮ Юрія Михайловича — старшого солдата

МАТВІЇВА Богдана Олексійовича — старшого солдата

МЕЛЕЩЕНКА Віктора Михайловича — капітана

МЕНЧИНСЬКОГО Едгарга Борисовича — молодшого сержанта

МИСАКА Андрія Мар’яновича — старшого солдата

ПАВЛЮКА Сергія Володимировича — солдата

ПЕТРОВА Юрія Віталійовича — старшого солдата

ПОЛІЩУКА В’ячеслава Сергійовича — молодшого сержанта

ПОТОЦЬКОГО Романа Олеговича — солдата

РИБАЧЕНКА Дмитра Миколайовича — сержанта

СТОРОЖЕНКА Романа Миколайовича — солдата

ТВЕРДУНА Сергія Олеговича — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

4 червня 2022 року
Унікальних переглядів: 12
Редактор:

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Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

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