Державних нагород удостоєні 359 воїнів. 40 – посмертно

Ордени "За мужність". Фото: ОП

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю :

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю :

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю :

Сайт президента України опублікував ще три укази глави держави про нагородження військовослужбовців ЗСУ державними нагородами.

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