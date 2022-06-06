Державних нагород удостоєні 359 воїнів. 40 – посмертно

Сайт президента України опублікував ще три укази глави держави про нагородження військовослужбовців ЗСУ державними нагородами.
Загалом вшановано 359 армійців, із них 40 осіб – загиблі.
Указом №391/2022 від 4 червня відзанчено 218 воїнів (посмертно – 6).
Указом №393/2022 від 5 червня – 20 військових (посмертно – 2).
Указом №395/2022 від 6 червня – 121 військовий (посмертно – 32)
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
ГОНЧАРУКА Олега Миколайовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КАЛЕМБЕТА Дмитра Сергійовича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ПАНАСЕНКА Сергія Івановича — капітана медичної служби
ПОЛИВЯНЕНКА Олега Юрійовича — майора
ПУСТОВІТА Олександра Миколайовича — підполковника
ШЕВЧЕНКА Олександра Володимировича — капітана медичної служби
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ЗАМКОВОГО Дмитра Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
РЕВАЦЬКОГО Івана Миколайовича — старшого лейтенанта
ТОКАРЯ Дмитра Миколайовича (посмертно) — сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АБРАМОВА Івана Михайловича — штаб-сержанта
БАСТРИЧА Сергія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
БЄЛІКА Станіслава Геннадійовича (посмертно) — солдата
БУХАНЦЯ Романа Валерійовича — молодшого сержанта
ВЛАСОВУ Наталю Іванівну — сержанта
ГЛАДКОВА Сергія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
ГОРБОНОСА Олександра Володимировича — сержанта
ГРЕЧАНИКА Володимира Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
ГРИНЬОВА Артема Володимировича (посмертно) — солдата
ГРИЦАЯ Олександра Олександровича — капітана
ДЕЙКУНА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
ДОЦЕНКА Івана Вікторовича — старшого солдата
ЗАМЧІНА Юрія Олександровича (посмертно) — солдата
ЗАХАРЧЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
ЗОЛОТЬКА Дениса Віталійовича (посмертно) — солдата
КВІЧОВА Руслана Євгеновича — капітана
КНИРИКА Андрія Володимировича (посмертно) — сержанта
КОБЗИСТОГО Андрія Івановича (посмертно) — старшого солдата
КОСОЛАПА Олега Станіславовича — майора
КРАСНОЖОНА Олега Григоровича (посмертно) — старшого сержанта
КРИМЛОВА Олександра Сергійовича — майора
КУЗЬМЕНКА Геннадія Валентиновича — капітана
ЛЕБЕДЄВА Ігоря Олексійовича (посмертно) — солдата
ЛЕБЕДЄВА Романа Олеговича (посмертно) — старшого солдата
МАКСИМЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — підполковника
МАЛІМОНА Руслана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
МАРЧЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) — підполковника
МІХНА Віктора Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ОВДІЄНКА Геннадія Олексійовича — капітана
ПІНЧУК Тетяну Володимирівну — старшого сержанта
ПШЕНИЧНОГО Сергія Васильовича — штаб-сержанта
СЕМЕНЕНКО Євгенію Володимирівну (посмертно) — сержанта
СЄРОУСОВА Олександра Вадимовича (посмертно) — солдата
СМІРНОВА Сергія Валерійовича — майора
СМОГОРЖЕВСЬКОГО Івана Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
СТАРЧАКА Романа Михайловича (посмертно) — солдата
СТАТКЕВИЧА Василя Романовича (посмертно) — старшого сержанта
СТЕЦЯ Михайла Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
СТРЕЛЕЦЬКОГО Владислава Вікторовича — штаб-сержанта
ТАРАНА Миколу Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
ТИХОНЕНКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
ХАЛЕЦЬКОГО Михайла Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ХРИПКА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
ЦИМБАЛЮКА Романа Володимировича (посмертно) — лейтенанта
ЧУМАЧЕНКА Івана Миколайовича — старшого сержанта
ШАЛЕНИКА Дмитра Дмитровича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ВОВКА Юрія Васильовича — підполковника медичної служби
ГОРДІЄНКА Петра Івановича — капітана
КУЗЬКОВА Ігоря Юрійовича — полковника
КУПЧАКА Ореста Івановича — майора медичної служби
НЕПОМЯЩОГО Олександра Олександровича — полковника
ПЕВЧЕНКА Артура Андрійовича — лейтенанта
ПОНОМАРЕНКА Сергія Миколайовича — полковника
СКОРИНУ Вадима Павловича — підполковника
СТАХОВА Геннадія Григоровича — капітана
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АДОВА Сергія Валерійовича — капітана
АКТЯНОВА Андрія В’ячеславовича — підполковника
БОНДАРЕНКА Сергія Костянтиновича — старшого солдата
ГЕРАСИМЕНКА Артема Ігоровича — капітана
ДЕРКАЧА Вячеслава Костянтиновича — старшого солдата
ЗДОРОВОГО Івана Олеговича — майора
КАРАКУЛОВА Дмитра Геннадійовича — капітана
КАШИЧА Володимира Анатолійовича — майора
КОПИТІНА Сергія Едуардовича — майора
КУКЛІСА Олега Геннадійовича — полковника
ЛІХОГО Олега Олексійовича — підполковника
ЛУЧИКА Нестора Юрійовича — старшого лейтенанта
МАЛООКА Романа Леонідовича — старшого сержанта
ПАСКАННОГО Павла Петровича — старшого сержанта
СІРКА Олександра Миколайовича — полковника
СМІРНОВА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
СТАРОВІРЦЯ Юрія Юрійовича — старшого солдата
ТКАЧУКА Андрія Івановича — сержанта
ТУРІЦУ Геннадія Володимировича — старшого лейтенанта
ЯКОВЛЕВА Анатолія Миколайовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ЯКУБЕНКА Юрія Петровича — полковника медичної служби
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАРАНОВА Володимира Віталійовича — солдата
БАРСУКОВА Андрія Васильовича — сержанта
БЕЦУ Олега Юрійовича — молодшого сержанта
БІБЕНА Андрія Васильовича — солдата
ВИГРИНОВСЬКОГО Юрія Мироновича — старшого солдата
ГЕРАСИМЧУКА Віталія Вікторовича — молодшого сержанта
ДЕМКОВСЬКОГО Володимира Олеговича — старшого солдата
ДОВЖАНИНА Івана Івановича — солдата
ЖОВТАНІ Владислава Івановича — молодшого сержанта
ЗЕЛЕНЧУКА Володимира Івановича — солдата
КОЗАРЯ Олексія Павловича — солдата
ЛАХНОВСЬКОГО Олексія Сергійовича — солдата
МЕДВЕЦЬКІ Мирослава Степановича — старшого солдата
МІШУСТІНА Віталія Олександровича — старшого солдата
НИКІРКУ Василя Васильовича — солдата
ОЛІЙНИКА Олександра Петровича — старшого солдата
ПАНІНА Вячеслава Володимировича — старшину
ПЕСТИКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта
РЕЗНИКА Романа Петровича — солдата
СВІЖЕВСЬКОГО Олексія Анатолійовича — старшого солдата
СЕМЕНОВА Микиту Ігоровича — солдата
СИМУЛИКА Василя Мироновича — солдата
СКАЛОЦЬКОГО Любомира Дмитровича — солдата
СЛОБОДЯНЮКА Миколу Васильовича — капітана
СОЛОВЙОВА Євгена Олександровича — старшого солдата
СТЕПАНЮКА Сергія Володимировича — солдата
ТРЕТЬЯКОВА Павла Олександровича — старшого сержанта
ФАЛЕСА Романа Івановича — солдата
ФІРІЧА Дмитра Івановича — старшого солдата
ХОРТЮКА Ярослава Івановича — солдата
ЧЕРНИШЕВИЧА Сергія Андрійовича — старшого солдата
ЧУБАТЮКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
ШУФЕЛЯ Андрія Анатолійовича — солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
КИЛИМЧУКА Віталія Петровича — капітана медичної служби
ЛИТВИНЧУКА Дмитра Валерійовича — молодшого лейтенанта медичної служби
ТЕРТИЧНОГО Максима Олеговича — майора медичної служби.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АРОВИЧА Йосипа Миколайовича — старшого лейтенанта
БОРОДАВКУ Андрія Миколайовича — підполковника
ЖЕВЕДЯ Іллю Михайловича — старшого сержанта
ПАВЛИСЬКА Ореста Михайловича — старшого лейтенанта
ШАЛАМОВА Михайла Олександровича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БАШКІНЦЕВА Дмитра Олексійовича — майора
БОДНАРА Анатолія Романовича — солдата
ГАК БАНІ Андре Льюіса (посмертно) — солдата
ДРАБАЖУ Ігоря Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
ІВАСЬКА Василя Леонідовича — молодшого сержанта
КАРТЄЧЕВА Олександра Миколайовича — солдата
КІСІЛЬОВА Андрія Олеговича — сержанта
КУЗЬМЕНКА Максима Олександровича — старшого солдата
КУТІВАДЗЕ Мамуку — солдата
МОТРЮКА Анатолія Миколайовича — підполковника
ОЛІЙНИКА Владислава Анатолійовича — старшого сержанта
ПРОСКУРНЯКА Юрія Мирославовича — капітана
ПЯТНИКА Андрія Георгійовича — старшого сержанта
СІРІЦУ Володимира Вікторовича — молодшого сержанта
СУРЯКА Ігоря Павловича — сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
АПОСТОЛА Олега Орестовича — полковника
ДЕРКАЧА Олександра Вікторовича — підполковника
ЛЮБАВІНА Володимира Вікторовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
МАЗОРЧУКА Сергія Юрійовича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БІЛОВУСА Василя Петровича — капітана
ВАРВАРЕНКА Андрія Сергійовича — капітана
ВАСЮТИКА Івана Івановича — лейтенанта
ВЕНГЕРА Юрія Романовича — старшого лейтенанта
ВОВКОТЕЧУ Олександра Миколайовича — майора
ГРИНЮКА Володимира Володимировича — підполковника
ГРИЦАЯ Віктора Івановича — майора
ЗАНИКА Андрія Юрійовича — майора
ІВАЩЕНКА Віталія Григоровича — підполковника
КОРСУНА Сергія Петровича — підполковника
ЛОСЯ Олександра Миколайовича — полковника
САВОНА Дмитра Геннадійовича — капітана
СКРИЖЕДЛОВСЬКОГО Віктора Миколайовича — капітана медичної служби
СМОЛЯКА Олександра Сергійовича — капітана
СОЛОМОВИЧА Вячеслава Валентиновича — підполковника
СТАШКІВА Романа Ігоровича — лейтенанта
СТЕЦЮКА Руслана Григоровича — підполковника
ТКАЧЕНКА Романа Костянтиновича — майора
УСОВА Романа Ігоровича — майора
ХАЙРУЛІНА Максима Рафісовича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БОЛОТНОГО Павла Миколайовича — старшого солдата
ВЛАСЮК Марію Юріївну (посмертно) — сержанта
ДЖЕГЛАВА Євгена Андрійовича — старшого сержанта
ДУДУ Петра Івановича — сержанта
ПАНДЯКА Михайла Миколайовича — старшого солдата
ПАНЧЕНКА Сергія Валентиновича — старшину
САПЕТУ Назара Богдановича — солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЛЬОХІНА Олексія Анатолійовича — солдата
БАБЕНКА Олега Леонідовича — солдата
БАГЛАЯ Олександра Володимировича — старшого солдата
БАЛУХА Володимира Олександровича — старшого солдата
БАРАНИЧА Івана Васильовича — солдата
БЕШЕВЦЯ Андрія Станіславовича — старшого солдата
БОЖИНСЬКОГО Артема Михайловича — капітана
БОЛСУНА Івана Олексійовича — солдата
БОМЕРСБАХА Олексія Мар’яновича — старшого солдата
ВЕРГУНА Захара Станіславовича — молодшого сержанта
ВІВЧАРЯ Ярослава Івановича — сержанта
ВЛАДИЧКУ Олега Богдановича — сержанта
ВЛАСЮКА Андрія Миколайовича — солдата
В’ЮНА Анатолія Володимировича — головного сержанта
ГАВРИЛЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ГАВРИША Станіслава Михайловича — капітана
ГІДЕЯ Степана Івановича — солдата
ГЛАДУНОВА Віталія Валерійовича — молодшого сержанта
ГЛОВАЦЬКОГО Віталія Олександровича — старшого солдата
ГНАТІВА Івана Ігоровича — старшого солдата
ГОЛИКА Михайла Богдановича — старшого солдата
ГОРБУЛІНА Антона Олександровича — старшого солдата
ГОРДІЄНКА Володимира Анатолійовича — солдата
ГОРДІЙЧУКА Миколу Петровича — сержанта
ГРИЦЮКА Ігоря Юрійовича — старшого лейтенанта
ГУСАРА Дениса Володимировича — старшого солдата
ДАНИЛОВА Віктора Сергійовича — старшого солдата
ДАЦИКА Олександра Васильовича — сержанта
ДОВГАЛЬСЬКОГО Олександра Анатолійовича — капітана
ДОЛГОПОЛОВА Дмитра Сергійовича — старшого солдата
ДРАГОНЮКА Мирослава Любомировича — солдата
ЄЛІСЕЄВА Михайла Борисовича — молодшого сержанта
ЄСІПОВА Олексія Вікторовича — старшого солдата
ЖЕРЕБЕЦЬКОГО Тараса Петровича — старшого сержанта
ЗАБІШНОГО Костянтина Андрійовича — молодшого лейтенанта
ЗАКАЛУ Романа Анатолійовича — солдата
ЗАЛОГУ Вадима Григоровича (посмертно) — прапорщика
ЗВАРЧУКА Івана Яремовича — старшого солдата
ІЗОТОВА Валерія Володимировича — старшого солдата
КАРПОВА Віталія Вікторовича — старшого сержанта
КОВАЛЬЧУКА Анатолія Аркадійовича — капітана
КОВАЛЬЧУКА Віталія Володимировича — солдата
КОЛОМІЙЦЯ Олега Володимировича — лейтенанта
КОЛЮДУ Світлану Василівну — старшого солдата
КОРОЛЯ Олега Вікторовича — молодшого сержанта
КОСТЮКА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта
КОСЯКА Івана Олександровича — старшого солдата
КОХАНОВСЬКОГО Юрія Володимировича — сержанта
КОШИКА Євгенія Юрійовича — солдата
КРАЩЕНКА Анатолія Івановича — капітана
КРУПОВИЧА Володимира Олеговича — сержанта
КУЗЕННОГО Дмитра Анатолійовича — солдата
КУПРИЯНЧИКА Сергія Ростиславовича — старшого солдата
КУЧМІЯ Олексія Володимировича — старшого солдата
ЛЕВАДНОГО Олександра Миколайовича — старшого сержанта
ЛЕВИЦЬКОГО Василя Михайловича — старшого сержанта
ЛЕВИЦЬКОГО Ореста-Богдана Ігоровича — солдата
ЛИСЕНКА Олексія Івановича — старшого лейтенанта
ЛИСОГО Ярослава Анатолійовича — сержанта
ЛОГВИНЮКА Романа Васильовича — молодшого сержанта
ЛУКАЩУКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
МАЗУРИКА Руслана Івановича — старшого солдата
МАКСИМОВА Богдана Сергійовича — старшого сержанта
МАРЧЕНКА Сергія Олександровича — капітана
МАТІЄШЕНА Павла Руслановича — солдата
МЕДВЕДЄВА Владислава Олександровича — капітана
МЕЛЕНТЬЄВУ Ярину Володимирівну — старшого сержанта
МЕЛЬНИКА Владислава Руслановича — солдата
МИДЛОВЦЯ Івана Миколайовича — старшого лейтенанта
МИРОНЕНКА Сергія Петровича — лейтенанта
МИХАЙЛОВА Романа Анатолійовича — старшого лейтенанта
МІШАНОВСЬКОГО Валентина Юрійовича — старшого сержанта
МОСКАЛЮКА Дмитра Андрійовича — солдата
МУЗИЧКУ Михайла Михайловича — солдата
НЕЖИНЦЯ Юрія Анатолійовича — лейтенанта
ОВСЯНІКОВА Володимира Геннадійовича — солдата
ОГОНОВСЬКОГО Івана Івановича — капітана
ОНАЦЯ Василя Федоровича — старшого сержанта
ПАНЕЗЬОРОВА Руслана Володимировича — майора
ПЕРВАНЧУКА Артема Олександровича — солдата
ПІВТОРАПАВЛА Максима Ігоровича — старшого лейтенанта
ПОЛЯНСЬКОГО Артема Ігоровича (посмертно) — солдата
ПОПЕЛЬНУХУ Богдана Володимировича — капітана
ПРОХОРЕНКА Віктора Анатолійовича — солдата
РАСЧЕХМАРОВА Олексія Валерійовича — солдата
РАЩУПКІНУ Анастасію Віталіївну — сержанта
РОЗЛАЧА Павла Івановича — підполковника
РОМАШКА Сергія Павловича — підполковника
РУДЕНКА Юрія Анатолійовича — капітана
САЛА Михайла Ігоровича — старшого лейтенанта
САМИЛЮКА Сергія Дмитровича — старшого солдата
СЕМЕНОВИЧА Андрія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
СИРОТЮКА Назара Ігоровича — сержанта
СЛОБОДЯНА Миколу Ярославовича — старшого солдата
СОРОКУ Івана Ярославовича — сержанта
ТЕПЛЮХА Ігоря Петровича — старшого солдата
ТИХОНОВА Антона Юрійовича — капітана
УСТИМЕНКА Івана Миколайовича (посмертно) — солдата
ЦАХІЛОВА Володимира Михайловича — лейтенанта
ЧЕРКАШИНА Олександра Сергійовича — солдата
ЧЕХА Романа Романовича — старшого солдата
ШЕРЕГІЯ Василя Івановича — сержанта
ЯРОШЕВСЬКОГО Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
ЯСЮРЕНКО Надію Миколаївну — молодшого сержанта
ЯЦИКА Юрія Володимировича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
КАНЧУРУ Романа Андрійовича — підполковника
КУЗНЄЦОВА Михайла Олександровича — майора
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАГАТЕНКА Івана Віталійовича — старшого солдата
БАРВІНКА Павла Антоновича — молодшого сержанта
БАШИНСЬКОГО Анатолія Адамовича — солдата
БЛІНКОВА Сергія Володимировича — солдата
БОЛОБАНА Володимира Григоровича — сержанта
БОНДАРЕВА Олега Сергійовича — сержанта
БУВАКУ Віталія Васильовича — сержанта
ВОЗНЯКА Ореста Олеговича — старшого солдата
ВОЙТЕНКА Дмитра Борисовича — солдата
ГАЛЕЧКУ Богдана Івановича — солдата
ГЛАДИША Назарія Вікторовича — старшого солдата
ГОНТАРЯ Володимира Сергійовича — солдата
ДЕМ’ЯНЧУКА Анатолія Андрійовича — штаб-сержанта
ДЗЮБУ Олексія Володимировича — старшого сержанта
ДОМБРОВСЬКОГО Івана Георгійовича — головного сержанта
ЗАЇНЧКІВСЬКОГО Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
КЕДУ Сергія Володимировича — штаб-сержанта
КИРИЧУКА Віктора Петровича — молодшого сержанта
КМЕТЬ Марію-Тамару Іванівну — сержанта
КОРОДЧУКА Олександра Андрійовича — головного сержанта
КОШОВОГО Олександра Володимировича — старшого солдата
ЛАВРЕНЧУКА Василя Івановича — старшого солдата
ЛЕВЧЕНКА Петра Віталійовича — солдата
МАРКІТАНА Віктора Васильовича — сержанта
МИХАЛЕВИЧА Мар’яна Орестовича — старшого солдата
МУШКУ Віталія Миколайовича — головного сержанта
НЕЙМІРКА Сергія Йосифовича — старшого лейтенанта
НОГАЄВА Олександра Михайловича — старшого солдата
ОСІПЧУКА Віктора Володимировича — старшого сержанта
ПАВЛЮКА Ярослава Валерійовича — капітана
ПІКУЛУ Сергія Юрійовича — молодшого сержанта
ПОВЗУНА Олександра Юрійовича — солдата
ПОНОМАРЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта
РІПУ Сергія Анатолійовича — солдата
РУДЬКА Андрія Володимировича — майора
САВЧЕНКА Валерія Миколайовича — старшого лейтенанта
СИДОРЧУКА Сергія Григоровича — молодшого сержанта
СЛЮСАРУКА Миколу Миколайовича — старшого солдата
СОКОЛОВСЬКОГО Геннадія Валерійовича — сержанта
ЧАБАНА Павла Павловича — солдата
ЧЕРНУХУ Дмитра Васильовича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АНДРІЮКА Степана Степановича — солдата
АНТОЩУКА Антона Олександровича — солдата
БАБИЧА Андрія Івановича — молодшого сержанта
БАЛАБАНА Богдана Сергійовича — солдата
БЕРЕЗОВСЬКОГО Євгена Євгенійовича — старшого лейтенанта
БОДНАРА Олександра Михайловича — солдата
БУЯ Павла Васильовича — старшого солдата
ВЕГЕРУ Романа Петровича — солдата
ВИХОПНЯ Степана Богдановича — солдата
ВОСУХА Володимира Михайловича — молодшого сержанта
ГАФТОНЮКА Олексія Васильовича — сержанта
ГНАТЮКА Олександра Віталійовича — старшого сержанта
ГОМЕНЮКА Дмитра Миколайовича — солдата
ГЮЛУЗАДЕ Сергія Сергійовича — старшого солдата
ДАРАДУДУ Олега Анатолійовича — солдата
ДЕНИСЮКА Андрія Мирославовича — старшого солдата
ДУШКЕВИЧА Дмитра Анатолійовича — солдата
ЖОЛДАКА Андрія Володимировича — молодшого сержанта
ЗАВАДКУ Богдана Михайловича — старшого солдата
ЗВЄРЄВА Андрія Валерійовича — головного сержанта
КАЛАБІНА Дмитра Григоровича — старшого солдата
КВАСЬНОГО Василя Івановича — старшого солдата
КВАСЬНОГО Павла Івановича — солдата
КОЗАКА Олександра Євгеновича — старшого лейтенанта
КОНДРАТЮКА Олексія Едуардовича — солдата
КУЗЬМИЧА Миколу Володимировича — старшого солдата
КУКУРІКА Юрія Володимировича — старшого солдата
ЛЯНИЦЮ Юрія Михайловича — старшого солдата
МАТВІЇВА Богдана Олексійовича — старшого солдата
МЕЛЕЩЕНКА Віктора Михайловича — капітана
МЕНЧИНСЬКОГО Едгарга Борисовича — молодшого сержанта
МИСАКА Андрія Мар’яновича — старшого солдата
ПАВЛЮКА Сергія Володимировича — солдата
ПЕТРОВА Юрія Віталійовича — старшого солдата
ПОЛІЩУКА В’ячеслава Сергійовича — молодшого сержанта
ПОТОЦЬКОГО Романа Олеговича — солдата
РИБАЧЕНКА Дмитра Миколайовича — сержанта
СТОРОЖЕНКА Романа Миколайовича — солдата
ТВЕРДУНА Сергія Олеговича — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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