Буданов проінспектував роботу розвідників у Сєвєродонецьку

Генерал Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів Головного управління розвідки у Сєвєродонецьку.
Про це у понеділок, 6 червня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.
ГУР також наголошує, що наразі Сєвєродонецьк – це “найгарячіший” напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога.
На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, Збройні сили витісняють окупантів з міста.
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Попри перевагу ворога в артилерії, ЗСУ витісняють окупантів із Сєвєродонецька, – ГУР
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