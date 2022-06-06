Буданов проінспектував роботу розвідників у Сєвєродонецьку

Генерал Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів Головного управління розвідки у Сєвєродонецьку.

Про це у понеділок, 6 червня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.

ГУР також наголошує, що наразі Сєвєродонецьк – це “найгарячіший” напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога.

На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, Збройні сили витісняють окупантів з міста.

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