Артилеристи ЗСУ завершили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000

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Артилеристи Збройних сил України завершили теоретичну підготовку щодо застосування німецьких гаубиць PzH 2000 та перейшли до практики.

Про це вранці в понеділок, 6 червня, повідомила група “Оперативний ЗСУ“ в телеграмі.

“Наші артилеристи завершили теоретичну підготовку на німецьких САУ PzH 2000 та перейшли до практичного застосування.

При цьому група українських, нідерландських та німецьких фахівців зібралися разом та адаптували програмне забезпечення PzH 2000. Так, наші модернізували самохідні гаубиці PzH 2000 та доопрацювали програмне забезпечення систем озброєння, яке невдовзі нищитиме ворога”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок оголосила 10 травня у Києві, що Німеччина розпочне навчати 40 українських військових управляти гаубицями Panzerhaubitze 2000. Увечері того ж дня артилеристи та техперсонал прибули до Ідар-Оберштайна, земля Рейнланд-Пфальц, на навчання.

Довідково

Panzerhaubitze 2000 — найсучасніша самохідна броньована артилерійська установка з гарматою на гусеничному автомобілі. Зі стандартним боєкомплектом 55-тонна САУ досягає дальності стрільби в 30 кілометрів, зі спеціальними боєприпасами – значно більше.

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