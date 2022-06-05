У Києві активізувалися ворожі ДРГ, – радник міністра МВС

Останнім часом росіяни посилили диверсійну роботу у Києві та Київській області.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив в ефірі телемарафону.

“Росіяни… набирають людей, переважно з окупованих територій, Донецької і Луганської областей; це люди, які як мінімум розуміють, а інколи навіть можуть говорити українською мовою, для того, щоб потім їх перекидати в інші регіони України і робити тут … теракти”, – сказав Денисенко.

Він додав, що був період, коли ДРГ дещо затихли, проте останнім часом вони знову активізувалися, їх затримують “відносно регулярно”.

Радник міністра зазначив, що стосовно затримання диверсантів проводиться величезна оперативна робота.

“І наразі справді результати роботи ДРГ абсолютно мінімальні, а то і зводяться до нуля”, – наголосив Денисенко.

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