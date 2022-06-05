Тікали від війни, загинули в Європі. Двоє українок загинули в аварії на залізниці у Німеччині

Унаслідок аварії на залізниці в баварському окрузі Гарміш-Партенкірхен, що в Німеччині, загинуло двоє українок. Жінки виїхали з України через війну та проживали в Баварії в сім’ях, що приймають біженців.

Загибель двох українок підтвердив “Європейській правді”посол України в Німеччині Андрій Мельник.

У кожної з цих жінок залишилася неповнолітня дитина.

Посольство тримає зв’язок з родинами загиблих. Чоловіки загиблих планують приїзд до Німеччини, наразі вирішується питання перетину кордону, повідомив Мельник.

У який саме спосіб відбуватиметься репатріація – із сім’ями ще обговорюється.

Нагадаємо, аварія сталася 3 червня. Регіональний потяг, що прямував до Мюнхена, зійшов з рейок, кілька вагонів перекинулися. Наразі рятувальники констатували, що в катастрофі загинуло 5 осіб. Але кількість жертв може зрости, оскільки від 7 до 14 людей досі вважаються зниклими безвісти.

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