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Сила слова. У РФ заблокували чергову партію українських сайтів

05/06/2022 17:37

Напередодні дня журналіста, який «четверта влада» в Україні відзначає 6 червня, в Росії заблокували близько 30 проукраїнських ресурсів та українських інформаційних платформ. Список «покараних» сайтів можна побачити в проєкті «Роскомсвобода».

Крім того, Роскомнадзор заблокував  сайт глобальної ініціативи президента України Володимира Зеленського для збору коштів на підтримку нашої країни – Global24.

На вимогу Генеральної прокуратури РФ 4 та 5 червня Роскомнадзор заблокував доступ до таких платформ Радіо Свобода, як «Idel.Реалии», «Крым.Реалии», «Север.Реалии», «Кавказ.Реалии». Недоступними в РФ стали видання Azatlıq Radiosı, що виходило кримськотатарскою мовою, фактчекинговий сайт «Фактограф», а також «Вголос»,  «Флот — 2017» і навіть український ресурс, присвячений гастротурам  Gastrotravel.club.

Під заборону потрапив сайт, завдяки якому росіяни могли отримувати мейлом підбірку матеріалів про жахіття війни  – pravdamail.com, та сайт «Ужасы войны в Украине 2022» й багато інших.

Нагадаємо, що «Новинарня» потрапила під санкції країни-агресора ще в квітні, як і всі значимі інформаційно-політичні видання України.

В червневій хвилі заборони на вільне слово є й медіапроєкт  «Ґрати». В останній публікації цього видання, яку можна було прочитати в РФ, йдеться про долю заарештованої літньої кримчанки, яка облила кров’ю, змішаною з фекаліями, могилу російського десантника, котрий загинув на війні, пояснивши слідчим, що вчинила так «з почуття помсти та співчуття до народу України».

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