Сім’ї бійців з “Азовсталі” закликають домогтися покращення умов утримання захисників Маріуполя

Сім’ї тих захисників Маріуполя, які змушені були, згідно з наказом, залишити «Азовсталь» і тепер перебувають у СІЗО в Росії, закликають Червоний хрест, ООН та інші міжнародні організації втрутитися і домогтися покращення умов перебування бійців.

«Ми знаємо, що СІЗО переповнені і, звичайно, деяких ресурсів не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода – все потребує покращення», – повідомила дружина командира маріупольського полку “Азов” Дениса Прокопенка Катерина в інтерв’ю “Українській правді”.

За її словами, родичі «азовців» збирають інформацію про умови, в яких утримують захисників Маріуполя, «по краплинках». Так, Денис Прокопенко останній раз виходив на зв’язок з незнайомого номера близько двох тижнів тому. “У мене всього 30 секунд розмови. Скажи, як ти там?”, – встиг сказати Денис, а надалі зв’язок переривався”, – розповіла Катерина.

На її думку, Червоний хрест та інші міжнародні організації, що були посередниками в операції з виведення українських бійців з «Азовсталі», не докладають належних зусиль для контролю за умовами утримання полонених, також невідомо, чи мають вони доступ у СІЗО. Катерина Прокопенко припустила, що російська сторона обмежує доступ представникам Червоного хреста до полонених.

Нагадаємо, відхід українських воїнів з заводу «Азовсталь» у Маріуполі на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземних сховищ заводу вийшли 2 439 бійців. Представники Червоного хреста нібито реєстрували українців захисників як військовополонених.

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