Home / Війна / На Київщині виявили тіло вбитого окупантами чоловіка

На Київщині виявили тіло вбитого окупантами чоловіка

05/06/2022 17:55

У Київській області у лісі біля села Вишеград, де у березні розташовувалися позиції армії РФ, знайшли тіло чоловіка, застреленого окупантами.

Про це інформує у Фейсбуку пресслужба Нацполіції Київської області.

За попередніми даними, чоловік загинув від пострілів у голову.

“Поліцейські встановили, що це 41-річний житель Волині, який минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим, Київська область. Під час окупації чоловік зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого”, – повідомили в поліції.

Поліцейські Бучанського району, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Відтак тіло загиблого передадуть рідним для поховання.

Читайте також:

“Буча: Реквієм”. Під час концерту в Бучі збиратимуть кошти на меморіал загиблим

“Вони по собаках стріляли. Бояться їх”. Як Буча повертається до життя після звільнення

 

Унікальних переглядів: 11
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Київщині виявили тіло вбитого окупантами чоловіка

У Київській області у лісі біля села Вишеград, де у березні розташовувалися позиції армії РФ, знайшли тіло чоловіка, застреленого окупантами. Про це інформує у Фейсбуку пресслужба Нацполіції Київської області....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse