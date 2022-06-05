На Київщині виявили тіло вбитого окупантами чоловіка

У Київській області у лісі біля села Вишеград, де у березні розташовувалися позиції армії РФ, знайшли тіло чоловіка, застреленого окупантами.
Про це інформує у Фейсбуку пресслужба Нацполіції Київської області.
За попередніми даними, чоловік загинув від пострілів у голову.
“Поліцейські встановили, що це 41-річний житель Волині, який минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим, Київська область. Під час окупації чоловік зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого”, – повідомили в поліції.
Поліцейські Бучанського району, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Відтак тіло загиблого передадуть рідним для поховання.
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