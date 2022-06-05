Літак, через який Байденів евакуювали, помилково пролетів над їхнім будинком

Президента США Джо Байдена та його дружину Джилл евакуювали з оселі в Рехобот-Біч в Делавері, США, оскільки у повітряний простір біля їхнього будинку увійшов невеликий приватний літак. Цей ексцес у Білому домі вже пояснили помилкою пілота.

Про це повідомляє АР з посиланням на заяву Білого дому.

Нетривалу евакуацію президент США Джо Байден та перша леді провели в пожежній частині неподалік і вже повернулися в свою оселю.

Через проліт літального апарата над президентським будинком у небо над Білим домом були екстрено підняті військові літаки.

У заяві служби охорони США, яку цитує Fox News, поточнили, що пілот приватного літака-порушника не працював на належних радіочастотах, не дотримувався вказівок, що і стало причиною його «вторгнення» у простір над оселею Байденів. Пілота допитують.

Як зазначає Федеральне управління цивільної авіації, у разі небезпеки військові літаки і вертольоти берегової охорони часто використовуються для перехоплення літаків, які порушують зону обмеження польотів президента США. Перехоплені повітряні судна перенаправляються в найближчий аеропорт, де екіпажі допитують правоохоронні органи, їм загрожує відтак кримінальне або адміністративне покарання.

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