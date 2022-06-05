Гвардійці знищили ворожу БМП на Донеччині. Відео

Ціль - ворожа БТР. Скріншот з телеграму Національної гвардії

Гвардійці знищили ворожу БМП та майже увесь взвод окупантів у Донецькій області. Виведено з ладу ще 7 одиниць бойової техніки противника.

Про це пізно ввечері 4 червня повідомив телеграмканал Національної гвардії.

“Загарбники, що невпинно намагаються взяти під контроль українські землі, цього разу були змушені ховатися по кущах, однак це їм не допомогло. Мінометна батарея Нацгвардії, яка не вперше грає у схованки з окупантом, цього разу “знайшла” близько 20 російських солдат, а також 8 одиниць бойової техніки. Чотири БТР-82, дві МТЛБ та один Т-72 були виведені з ладу, одну БМП-2 ліквідовано”, – йдеться у повідомленні.



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