У Маріуполі росіяни зносять розбомблені будинки, тіла загиблих потрапляють на смітник

Окупанти розбирають завали розбомблених будинків у Маріуполі. Фото - з телеграму Петра Андрющенка

Окупанти зносять понівечені війною будинки в Маріуполі, почали з руїн на проспекті Єдності, 56-60, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Напередодні окупаційна влада надала певні відомості про виявлені тіла загиблих мешканців міста, проте, на думку Андрющенка, під завалами ще можуть залишатися небіжчики.

«Дані про тіла загиблих неможливо отримати у з’вязку з тим, що після знесення все вивозять на сміттєзвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттеєвому полігоні… Росіяни нищать докази, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих в розтрощених будинках», – обурюється Андрющенко.

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