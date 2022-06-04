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Словаччина насамперед поставить гаубиці Zuzana 2 Україні, а потім думатиме про себе

04/06/2022 13:23

Дата поставки останніх восьми замовлених самохідних гаубиць Zuzana-2 до ЗС Словацької Республіки поки невідома, але пріоритет надаватиметься будь-яким подальшим замовленням з України.

Про це заявила речниця міністерства оборони Словаччини Мартіна Коваль-Какащикова, повідомила 4 червня “Європейська правда” з посиланням на Aktuality.

“Неможливо визначити час, коли вісім гаубиць Zuzana 2 будуть доставлені до збройних сил Словацької Республіки, тому що якщо будуть подальші замовлення для України, ми надамо їм пріоритет”, – сказала вона.

Як відомо, закупівля 25 самохідних гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом Словаччини у 2018 році під час перебування на посаді міністра оборони Петра Гайдоша. Через пандемію дату поставки кілька разів переносили. Останні вісім штук за планом мали бути доставлені до середини грудня 2022 року.
Державне акціонерне товариство Konstrukta Defense, що належить МО Словаччини, цього тижня уклало договір на комерційний продаж Україні восьми гаубиць Zuzana 2. Міністр оборони Ярослав Надь оцінив, що завдяки цьому контракту Konstrukta отримає замовлення, яке дає можливості для подальшого зростання компанії. Він вважає це великим успіхом для словацької оборонної промисловості.

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