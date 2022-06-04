Росія вбила 261 нашу дитину. Сьогодні – День вшанування їхньої пам’яті

Сьогодні – День вшанування пам’яті дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Постанову про такий день в українському календарі Верховна Рада ухвалила 1 червня.

Доведено, що на сьогодні 726 дітей постраждали від початку війни Росії проти України. За даними Офісу Генерального прокурора, на ранок 4 червня 2022 року загинула 261 дитина, кількість поранених дітей зросла до 465. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з встановлення жертв у місцях, де йшли активні бойові дії, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей: у Донецькій області – 187, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

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