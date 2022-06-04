Президент нагородив ще майже 400 воїнів, посмертно – 131

Сайт президента України опублікував тексти чергових указів про нагородження військовослужбовців, які відзначилися у відбитті повномасштабної агресії Росії.
Указом №384/2022 від 2 червня державними нагородами відзначено 223 воїни (з них 72 – посмертно).
Указом №390/2022 від 3 червня – ще 175 військовиків (59 – посмертно).
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БАКУЛІНА Олександра Олександровича — полковника
БОЛЕХАНА Володимира Михайловича — майора
ФАЙДЮКА Олега Олександровича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АНДРУШЕНКА Володимира Казиміровича — майора
ГОРЯЧУКА Олега Олеговича — підполковника
ІВАНЯ Юрія Юрійовича — майора
ЛЕМЕЩУКА Володимира Володимировича (посмертно) — капітана
ЛЕСЬКА Віталія Олександровича — підполковника
ПАСЮКА Павла Євгеновича — майора
ПЛАКСЮКА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта
ПРИХОДЬКА Андрія Вікторовича — підполковника
САВЧУКА Владислава Анатолійовича — капітана
СТРЕЛЬБИЦЬКОГО Анатолія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
УЛЬЯНИЧА Олександра Олександровича — підполковника
ШКОЛЯРЧУКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” І ступеня
В’ЮНА Тараса Анатолійовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БОЛОТОВА Олексія Олеговича — старшого солдата
БРИНЗАНСЬКОГО Ігоря Леонідовича — молодшого сержанта
ГАПАКА Романа Олександровича — молодшого сержанта
ГОНДУ Олександра Васильовича — старшого сержанта
ДАВИДЕНКА Юрія Юрійовича — сержанта
ЗАКРЕВУ Дениса Вікторовича — сержанта
КУЩИКА Віктора Вікторовича — головного сержанта
МАГДЮКА Леоніда Антоновича — солдата
МАТВІЄНКА Олександра Ігоровича — молодшого сержанта
МЕДОРЕНКА Андрія Геннадійовича — молодшого сержанта
РЕЙХАРДА Марка Михайловича — старшого солдата
ТЮХА Миколу Миколайовича — старшого солдата
ХОМИКА Богдана-Михайла Романовича — солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БАЧИНСЬКОГО Ярослава Івановича — солдата
БЕРШЕДУ Олександра Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата
БОРОДІНА Івана Сергійовича — солдата
БОРУТУ Івана Михайловича — солдата
ВЕЛИКОГО Олексія Івановича (посмертно) — солдата
ВОРОБЙОВА Андрія Вікторовича — молодшого сержанта
ГАДЗАЛА Ярослава Йосифовича (посмертно) — молодшого сержанта
ГАЛИЧА Юрія Михайловича (посмертно) — солдата
ГАРБАРЯ Сергія Віталійовича — солдата
ГІРНОГО Володимира Йосифовича (посмертно) — старшого сержанта
ГЛЕБУ Еріка Юрійовича — старшого солдата
ГОЛОВІЙЧУКА Григорія Григоровича — старшого солдата
ГОРБАТЮКА Романа Станіславовича (посмертно) — солдата
ГРИГУ Андрія Івановича — солдата
ГРИМАКА Романа Юрійовича (посмертно) — солдата
ГРИЦИШИНА Олега Володимировича (посмертно) — солдата
ГУРНЯКА Володимира Ярославовича (посмертно) — старшого солдата
ГУРЯНОВА Сергія Анатолійовича — солдата
ГУСАРА Михайла Володимировича — солдата
ДАВИДЕНКА Анатолія Анатолійовича — штаб-сержанта
ДЕПЕШКА Сергія Григоровича — солдата
ДИМАРЕЦЬКОГО Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ДИШКА Богдана Анатолійовича — старшого сержанта
ДОВГОГО Максима Івановича (посмертно) — солдата
ДОЛИНСЬКОГО Василя Петровича (посмертно) — солдата
ДРОЗДОВА Володимира Володимировича (посмертно) — сержанта
ДУДКУ Юрія Миколайовича — старшого солдата
ЄРЬОМЕНКА Дениса Володимировича — молодшого сержанта
ЖУРАВЛЬОВА Олексія Вікторовича (посмертно) — солдата
ЗАВИДІВСЬКОГО Маріяна Степановича (посмертно) — лейтенанта
ЗАГАРІЮ Андрія Володимировича — молодшого сержанта
ЗАДВІРНОГО Андрія Івановича (посмертно) — солдата
ЗДУНІКА Владислава Анатолійовича (посмертно) — солдата
ІВАНЕНКА Дмитра Геннадійовича — старшого солдата
КАРАЖБЕЯ Андрія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
КАРАЩУКА Миколу Олександровича (посмертно) — солдата
КЕЛИПА Сергія Миколайовича — солдата
КИРЧЕЯ Дмитра Ярославовича (посмертно) — солдата
КІГІТОВА Єгора Андрійовича (посмертно) — солдата
КЛИМИШИНА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта
КОВАЛЕВСЬКОГО Олександра Івановича — старшого лейтенанта
КОВБАСЮКА Андрія Леонідовича (посмертно) — солдата
КОВЕРЗУ Максима Васильовича — головного сержанта
КОРЯКІНА Давида Миколайовича — майстер-сержанта
КРОМБЕТА Євгена Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
КУДРИЧА Михайла Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
КУКЛИШИНА Руслана Юрійовича — солдата
КУХАРЯ Андрія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ЛАВДИРА Юрія Онуфрійовича (посмертно) — солдата
ЛАУТУ Олександра Вікторовича — солдата
ЛИПОВЕЦЬКОГО Володимира Руслановича (посмертно) — солдата
ЛУПІЯ Василя Степановича (посмертно) — солдата
ЛЮБАРА Руслана Міклошовича — солдата
ЛЯХОВЕЦЬКОГО Олега Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта
МАЙСЮКА Назара Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МАЛЕВСЬКОГО Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
МАЛИШКА Владислава Тарасовича — молодшого сержанта
МАРТИНЮКА-ЛОТОЦЬКОГО Тараса Степановича (посмертно) — солдата
МИХАЦЯ Тараса Ярославовича (посмертно) — молодшого сержанта
МУКОВНІНА Владислава Анатолійовича — старшого солдата
НІКУЛІНА Дениса Святославовича (посмертно) — старшого солдата
ОНУФРІЙЧУКА Романа Івановича — майора
ОРЛИКА Дмитра Віталійовича — старшого солдата
ПАВЛИШИНА Юрія Івановича (посмертно) — старшого солдата
ПАВЛІША Олега Михайловича (посмертно) — солдата
ПАРШИНА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ПАСТУЩАКА Віталія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
ПЕТРУКА Тихона Миколайовича — солдата
ПИЖА Івана Васильовича (посмертно) — солдата
ПИСАРЕНКА Олександра Олександровича — солдата
ПІВНЯ Валентина Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ПОЛІЩУКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата
ПОЛЯРУША Олега Васильовича (посмертно) — солдата
ПОРЕМСЬКОГО Віталія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ПУКАСА Євгена Анатолійовича — молодшого сержанта
ПУРІЯ Романа Миколайовича (посмертно) — солдата
РОБОТИШИНА Івана Івановича — солдата
РУБАНА Олега Володимировича (посмертно) — солдата
САРАКУЛА Петра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
СЕРГІЙЧУКА Ігоря Леонідовича (посмертно) — солдата
СІЛЕЦЬКОГО Василя Івановича (посмертно) — солдата
СОКОЛОВСЬКОГО Олександра Вячеславовича — старшого солдата
СОКОРЧУКА Дениса Олександровича — солдата
СОЛОМКУ Сергія Владиславовича — молодшого сержанта
СТЕЦИШИНА Олега Любомировича (посмертно) — солдата
СТОЖКА Вячеслава Олександровича — солдата
СУРМІЯ Вадима Олександровича — молодшого сержанта
ТКАЧУКА Сергія Миколайовича — солдата
УСАТЮКА Романа Валерійовича — солдата
УШАКОВА Валерія Дмитровича — солдата
ХАРПАКА Віталія Борисовича (посмертно) — старшого солдата
ХОДАЦЬКОГО Михайла Миколайовича — солдата
ХОМИНА Дмитра Петровича — молодшого сержанта
ХРУПУ Ігоря Степановича (посмертно) — сержанта
ЦЕГЕЛЬНИКА Олега Володимировича — старшого солдата
ЦИГАНКА Дмитра Ігоровича — молодшого сержанта
ЧИРВУ Богдана Максимовича — солдата
ЧОПАКА Богдана Михайловича — солдата
ЧУБКА Володимира Миколайовича — сержанта
ШЕВЧЕНКА Олексія Васильовича — старшого солдата
ШТИБЕЛЯ Андрія Михайловича — солдата
ЩЕРБАНЯ Олексія Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
ЩИРБУ Андрія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ЮРЧУКА Романа Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ЯНЧИКА Владислава Васильовича — сержанта
ЯРЕМЧАКА Михайла Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЯРОВЕНКА Миколу Валентиновича — солдата
ЯСІНСЬКОГО Вадима Миколайовича (посмертно) — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ДОМНІЦЬКОГО Ярослава Сергійовича — капітана
ПІСКЛЮКОВА Сергія Семеновича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ВЕТРЕНКА Євгенія Дмитровича — старшого лейтенанта
КИРИЛЮКА Володимира Васильовича — старшого солдата
КОТУШЕНКА Віталія Валерійовича — штаб-сержанта
ПОДУ Володимира Анатолійовича — старшого сержанта
ПРОКОПОВИЧА Дениса Дмитровича — солдата
РАКУТЯ Миколу Миколайовича — сержанта
РОТЕНБЕРГА Сергія Сергійовича — старшого солдата
РЯБЧУКА Володимира Федоровича — старшого солдата
СТРЕЛЬЧЕНКА Василя Андрійовича — старшого сержанта
ФЕДЧЕНКА Юрія Михайловича — майора
ЧОРНОГОРЦЯ Станіслава Івановича — старшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АНДРІЙЧУКА Максима Анатолійовича — сержанта
БАРАНОВА Дениса Ігоровича — молодшого сержанта
БАШМАКОВА Олександра Михайловича — старшого солдата
БЕРЕЗУ Артема Миколайовича — солдата
БОНДАРУКА Януша Янушовича — старшого солдата
ВІЄНКА Костянтина Олександровича — сержанта
КАЗАНЦЕВА Юрія Олександровича — майора
КАРНАУХА Владислава Сергійовича — старшого солдата
КОВАЛЬОВА Олександра Михайловича — сержанта
КОЗЛОВСЬКОГО Володимира Олександровича — молодшого сержанта
КОШАРНОГО Андрія Миколайовича — солдата
МИСЬКОВА Микиту Костянтиновича — старшого солдата
НАВРОСЯ Андрія Андрійовича — старшого солдата
ОГНЄВА Віталія Олеговича — старшого солдата
ПАСІЧНИКА Павла Олександровича — старшого солдата
ПОДОЛЬСЬКОГО Кирила Андрійовича — солдата
ПРОСАНДЄЄВА Євгенія Івановича — старшого солдата
СЕМЕНЦЯ Віктора Олександровича — молодшого сержанта
СИЗГАНОВА Дмитра Валерійовича — молодшого сержанта
СКОРОДЬКА Михайла Миколайовича — солдата
СОКОЛОВА Андрія Ярославовича — старшого солдата
ХАРЛАНА Анатолія Анатолійовича — старшого сержанта
ЧЕРНИША Олега Дмитровича — старшого сержанта
ШАПОВАЛОВА Руслана Валентиновича — солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
КАПРАНЕНКО Ольгу Володимирівну — молодшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАРАНОВИЧА Вячеслава Васильовича — підполковника
ГЛИНЕНКА Анатолія Васильовича — підполковника
ГОРБЕНКА Олега Олександровича — старшого лейтенанта
ГУДАЧЕКА Владислава Олександровича (посмертно) — лейтенанта
ЄНУШЕВСЬКОГО Олександра Вікторовича — підполковника
ЖУМАБОЄВА Алішера Мукімбойовича — старшого лейтенанта
КАТАНУ Богдана Васильовича — капітана
КАШПЕРА Георгія Петровича — старшого лейтенанта
КОБІЛЬНИКА Миколу Мар’яновича — капітана
КОРБЕТА Павла Олександровича — майора
КУЛІША Андрія Володимировича — старшого лейтенанта
КУТНЯ Зіновія Петровича — капітана
ЛІПКІНА Ігоря Олександровича — капітана
ЛЬВОВА Романа Володимировича — полковника
МАНЬКА Андрія Васильовича — полковника
НІКОЛАЄВА Ростислава Івановича — майора
НІКОЛАЄНКА Віктора Володимировича — старшого лейтенанта
ОХРІМЧУКА Івана Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ПАВЛЕНКА Романа Ілліча — полковника
ПАЛАМАРЧУКА Остапа Петровича — капітана
ПОПОВИЧА Михайла Пилиповича — майора
ПРОКОПИШИНА Олександра Миколайовича — підполковника
ПУЧИНА Олега Миколайовича — підполковника
РИМАРОВИЧА Ярослава Вікторовича — майора
СИДОРОВА Ігоря Костянтиновича — лейтенанта
ТРЕПАКА Єгора Олександровича — лейтенанта
ФЕДОСІЄНКА Максима Миколайовича — старшого лейтенанта
ЯЩЕНКА Олександра Володимировича — майора
Нагородити орденом “За мужність” І ступеня
ГРИЩЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
ХВОРОСТЕНКА Володимира Олександровича — штаб-сержанта
ЩОГОЛЕВА Максима Ігоровича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БАНДУРИСТА Ярослава Руслановича — молодшого сержанта
ГАЗАРЯНА Давида Алексановича — підполковника Державного бюро розслідувань
ІЛЬЧИШИНА Володимира Михайловича — старшого сержанта
КУЦЕНКА Романа Валентиновича — старшого сержанта
ЛЕЙВУ ГАРСІЮ Хуана Альберта Елойовича — молодшого сержанта
ЛІПСЬКОГО Владислава Миколайовича — головного сержанта
МАЛИШКА Романа Вікторовича — капітана
МЕРЕУЦУ Валерія Геннадійовича — головного сержанта
МОСІЙЧУКА Тараса Ігоровича — головного сержанта
ПОГОРІЛЬЦЯ Сергія Юрійовича — штаб-сержанта
СЕРГІЄНКА Євгена Геннадійовича — сержанта
СОВУ-ЛІСОВЦЯ Володимира Олександровича — сержанта
ТЕЛУХУ Віталія Володимировича — сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНДРУШЕВСЬКОГО Михайла Михайловича (посмертно) — солдата
АРТЕМЧУКА Валентина Сергійовича — старшого солдата
АФАНАСЬЄВА Івана Ігоровича (посмертно) — солдата
БАБАРИКІНА Костянтина Володимировича — старшого солдата
БЕРЕЖНОГО Руслана Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта
БІЛАТЧУКА Владислава Васильовича (посмертно) — солдата
БІЛЕЙЧУКА Михайла Михайловича (посмертно) — солдата
БОЛТЯНА Дениса Володимировича (посмертно) — сержанта
БУДКА Валерія Вікторовича (посмертно) — підполковника
БУРОВЦЕВА Олексія Олександровича — старшого лейтенанта
ВАРГУ Едуарда Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ВАСИЛЬЧУКА Мирослава Юрійовича (посмертно) — солдата
ВОЛОВИКА Івана В’ячеславовича — капітана Державного бюро розслідувань
ВОЛОШИНА Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ВОШЕВА Вячеслава Григоровича — старшого лейтенанта
ГАЯ Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ГЛИНСЬКОГО Василя Васильовича (посмертно) — солдата
ГНАЧУКА Василя Васильовича (посмертно) — головного сержанта
ГОНЧАРОВА Олександра Миколайовича — старшого солдата
ГОНЧАРОВА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ГОНЧАРУКА Руслана Володимировича (посмертно) — солдата
ГОРБУНОВА Владислава Юрійовича — молодшого сержанта
ГУЦУЛЯКА Юрія Васильовича (посмертно) — старшину
ДАНИЛЮКА Петра Петровича (посмертно) — старшого солдата
ДІДКІВСЬКОГО Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
ДОМАНСЬКОГО Андрія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ДУБОВОГО Василя Ігоровича — молодшого сержанта
ЄЩЕНКА Олега Сергійовича — старшого сержанта
ЖОЛУКЕВСЬКОГО Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
ЗІНЧЕНКА Олексія Миколайовича — старшого солдата
ЗОЗУЛЮ Олександра Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
ІВАНОВА Ігоря Юрійовича (посмертно) — солдата
ІВАНОВА Костянтина Ігоровича — матроса
ІЛЕНЧУКА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата
ІЩЕНКА Івана Петровича — капітана
ІЩУКА Андрія Ярославовича (посмертно) — солдата
КАПІТАНЧУКА Івана Івановича (посмертно) — солдата
КЛЮСИКА Андрія Степановича (посмертно) — солдата
КОВАЛЬОВА Дмитра Андрійовича (посмертно) — солдата
КОНДІТЄРОВА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
КОНДРАТЮКА Леоніда Володимировича (посмертно) — сержанта
КОРОЛЬОВА Сергія Михайловича — солдата
КОСОВАНА Костянтина Васильовича (посмертно) — сержанта
КУБАРЕНКА Юрія Онуфрійовича (посмертно) — старшого солдата
КУЛИКА Олександра Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта
КУЛІША Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата
КУЛЬБОВСЬКОГО Дмитра Петровича — сержанта
КУШЛИКА Володимира Тарасовича (посмертно) — солдата
ЛЕБУХОРСЬКОГО Романа Романовича (посмертно) — старшого солдата
ЛЕХНЯКА Олега Степановича (посмертно) — солдата
ЛИП’ЯКА Івана Вікторовича — солдата
ЛЮЛЬЧАКА Юрія Юрійовича — лейтенанта
МАКЕЄВА Михайла Анатолійовича — старшого солдата
МАЛОМУЖА Дмитра Вікторовича — старшого солдата
МАНУЛЬОВА Степана Валерійовича (посмертно) — солдата
МАР’ЯНЕНКА Сергія Віталійовича — матроса
МАТІЙЦІВА Ігоря Петровича — солдата
МАТЛЮКА Івана Ярославовича (посмертно) — старшого солдата
МЕЛЬНИКА Ігоря Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
МЕЛЬНИКА Олександра Васильовича — старшого солдата
МЕЛЬНИЧЕНКА Олександра Вікторовича — капітана
МИРОНЧУКА Володимира Борисовича (посмертно) — молодшого сержанта
МИЦЯКА Миколу Степановича — старшого солдата
МІНІЧА Михайла Борисовича — головного сержанта
МОРДОВЦЯ Богдана Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
НАДУРАКА Мирослава Романовича (посмертно) — старшого солдата
НАЗАРЕВИЧА Андрія Васильовича (посмертно) — солдата
НЕУТОЛІМОВА Максима Андрійовича — майора
НІКЕЛЯ Єгора Олександровича — старшого лейтенанта
НОСАЧОВА Олександра Анатолійовича — старшого солдата
ПАДАЛКА Дмитра Володимировича — майора
ПАНЬКІВА Володимира Івановича (посмертно) — молодшого лейтенанта
ПАСІКУ Василя Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ПАШКА Мар’яна Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ПОКІДЬКА Івана Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ПОЛІЩУКА Миколу Євгенійовича — молодшого сержанта
ПОЛЮШКЕВИЧА Руслана Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
ПРИДАНОВА Ярослава Валерійовича (посмертно) — солдата
ПРИТЧЕНКА Руслана Володимировича — старшого матроса
ПУТІЯ Анатолія Васильовича — солдата
ПШЕНИЧНОГО Віктора Володимировича — головного сержанта
РАДЗІХОВСЬКОГО Олександра Васильовича — сержанта
РЕЙДУ Анатолія Володимировича — солдата
РУБАНА Тімофєя Святославовича (посмертно) — старшого солдата
СЕЛЕЗНЬОВА Олександра Сергійовича — матроса
СЕНЕВИЧА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
СІКОРСЬКОГО Миколу Михайловича (посмертно) — солдата
СЛЮСАРЕНКА Євгена Євгеновича (посмертно) — солдата
СМОРЖАНЮКА Ігоря Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
СОЛОВ’Я Анатолія Васильовича (посмертно) — солдата
СТРЕЛЬЧЕНКА Вячеслава Валерійовича — головного сержанта
СТУЧИКА Анатолія Сергійовича — старшого солдата
ТАНАСОВА Михайла Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ТАНАЩУКА Бориса Семеновича (посмертно) — солдата
ТАРАПАКУ Андрія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ТИМОФЕЯ Руслана Леонідовича (посмертно) — солдата
ТИМОШЕВСЬКОГО Миколу Андрійовича — старшого сержанта
ФІЛЮКОВА Віталія В’ячеславовича — старшого лейтенанта
ФОРМАНЮКА Євгенія Вікторовича — старшого лейтенанта
ХОЛОДОВА Віктора Миколайовича (посмертно) — сержанта
ХОЛОДОВА Івана Сергійовича — старшого солдата
ЦИКУНА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
ЦЮПЕРА Василя Васильовича (посмертно) — сержанта
ЧЕРЕДНІЧЕНКА Олександра Олеговича — старшого солдата
ЧИЖОВА Юрія Володимировича (посмертно) — солдата
ЧОШКА Ігоря Степановича (посмертно) — солдата
ЧУСОВА Кирила Вікторовича (посмертно) — солдата
ШЕЛЕГЕДУ Владислава Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
ШОВУ Андрія Васильовича (посмертно) — солдата
ШРАМКА Євгена Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта
ШТАНЬКА Ігоря Олександровича — майора
Нагородити орденом Данила Галицького
ВЕЛЮГО Віру Олександрівну — капітана
ГЕЙВАХА Артема Олександровича — молодшого сержанта
ЗАХАРЧЕНКА Володимира Олександровича — капітана 1 рангу
КУЧЕРОВА Юрія Анатолійовича — підполковника
САЖИНА Євгена Олеговича — капітана
СУГЕРЕЯ Артема Володимировича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАБЕНКА Михайла Володимировича — лейтенанта
БАРАНОВА Олега Вікторовича — полковника
БЕЗЧАСНОГО Богдана Михайловича — старшого солдата
БОДНАРА Віктора Віталійовича — полковника
ВАСИЛЕВСЬКОГО Романа Валерійовича — старшого солдата
ВАСІЛЬЧЕНКА Олександра Васильовича — старшого солдата
ВЕРХОГЛЯДА Дмитра Леонідовича — молодшого сержанта
ВЕРЬОВКА Володимира Миколайовича — лейтенанта
ВЕЧІРКА Максима Ігоровича (посмертно) — капітана
ВИШНЕВСЬКОГО Сергія Олександровича — головного сержанта
ГАПЧИНА Андрія Йосиповича — старшого солдата
ГЕРБА Олександра Васильовича — старшого солдата
ДЗЯМАНА Миколу Івановича — полковника
ЄРМОЛЕНКА Олега Валерійовича — сержанта
ЗАКОТУ Василя Миколайовича — молодшого сержанта
КАЛИМБАЕВА Раджа Садвахасовича — сержанта
КОВАЛЬЧУКА Гліба Петровича — молодшого сержанта
КОВАЛЯ Андрія Олександровича — сержанта
КОМАРОВА Максима Олександровича — солдата
КРАВЧУКА Романа Васильовича — старшого солдата
КУЗЬМІНА Вячеслава Анатолійовича — молодшого сержанта
МАКУХА Василя Мироновича — солдата
МАРЧЕНКА Олега Костянтиновича — солдата
МАРЧЕНКА Юрія Васильовича — майстер-сержанта
ПАВЛЮКА Віктора Станіславовича — молодшого сержанта
ПЕЦКОВИЧА Миколу Володимировича (посмертно) — солдата
ПЛЯШЕЧНІКА Романа Геннадійовича — молодшого сержанта
ПРОРОЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата
РЕГЕТУ Олександра Володимировича — старшого сержанта
РУЖИНСЬКОГО Віктора Миколайовича — старшого сержанта
СЕММУ Антона Миколайовича — молодшого сержанта
СМЕРЕЧАНСЬКОГО Івана Валерійовича — майора
СУШКОВА Олексія Івановича — підполковника
СУШУ Владислава Михайловича — капітана
ТЕЛЕЖАНСЬКОГО Миколу Васильовича — молодшого сержанта
ТРІМАСОВА Віталія Сергійовича — старшого солдата
ХІХЛОВСЬКОГО Геннадія Станіславовича — старшого солдата
ХУДОГО Максима Володимировича — капітана
ЧЕРКАСОВА Віктора Станіславовича — молодшого сержанта
ЧОРНОГО Ярослава Олександровича — молодшого сержанта
ШПОРТЮКА Назара Степановича — капітана
ЯВОРСЬКОГО Олександра Петровича — головного сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАЛАНЕНКА Олега Ігоровича — сержанта
ВАХЛОВА Павла Миколайовича — старшину 2 статті
ГОРОБЦЯ Дениса Миколайовича — старшого сержанта
ГОШОВСЬКОГО Михайла Івановича — головного старшину
ГРИЩУНА Ігоря Володимировича — старшого сержанта
ДАНИЛЬЧЕНКА Євгенія Сергійовича — старшого лейтенанта
ДАСКАЛА Ігоря Олексійовича — молодшого сержанта
КВАСЮКА Володимира Михайловича — старшого солдата
КУЛЕШОВА Максима Сергійовича — сержанта
КУМПАНА Дмитра Вікторовича — старшого солдата
МАЛАМЕНА Геннадія Сергійовича — старшого солдата
МАРТИНЮКА Максима Сергійовича — старшого солдата
МАСЛІЯ Валентина Олексійовича — старшого матроса
МОРДВІНОВА Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта
РОМАНЕНКА Григорія Григоровича — молодшого сержанта
САВЧЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
САЛКА Андрія Григоровича — старшого солдата
СКРИНИКА Андрія Олександровича — старшого сержанта
ТЮЛЕНЄВА Владислава Сергійовича — молодшого сержанта
ЧЕРНЯВСЬКОГО Віталія Івановича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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