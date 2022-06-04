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Президент нагородив ще майже 400 воїнів, посмертно – 131

04/06/2022 17:57

Сайт президента України опублікував тексти чергових указів про нагородження військовослужбовців, які відзначилися у відбитті повномасштабної агресії Росії.

Указом №384/2022 від 2 червня державними нагородами відзначено 223 воїни (з них 72 – посмертно).

Указом №390/2022 від 3 червня – ще 175 військовиків (59 – посмертно).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №390/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БАКУЛІНА Олександра Олександровича — полковника

БОЛЕХАНА Володимира Михайловича — майора

ФАЙДЮКА Олега Олександровича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АНДРУШЕНКА Володимира Казиміровича — майора

ГОРЯЧУКА Олега Олеговича — підполковника

ІВАНЯ Юрія Юрійовича — майора

ЛЕМЕЩУКА Володимира Володимировича (посмертно) — капітана

ЛЕСЬКА Віталія Олександровича — підполковника

ПАСЮКА Павла Євгеновича — майора

ПЛАКСЮКА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта

ПРИХОДЬКА Андрія Вікторовича — підполковника

САВЧУКА Владислава Анатолійовича — капітана

СТРЕЛЬБИЦЬКОГО Анатолія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

УЛЬЯНИЧА Олександра Олександровича — підполковника

ШКОЛЯРЧУКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” І ступеня

В’ЮНА Тараса Анатолійовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БОЛОТОВА Олексія Олеговича — старшого солдата

БРИНЗАНСЬКОГО Ігоря Леонідовича — молодшого сержанта

ГАПАКА Романа Олександровича — молодшого сержанта

ГОНДУ Олександра Васильовича — старшого сержанта

ДАВИДЕНКА Юрія Юрійовича — сержанта

ЗАКРЕВУ Дениса Вікторовича — сержанта

КУЩИКА Віктора Вікторовича — головного сержанта

МАГДЮКА Леоніда Антоновича — солдата

МАТВІЄНКА Олександра Ігоровича — молодшого сержанта

МЕДОРЕНКА Андрія Геннадійовича — молодшого сержанта

РЕЙХАРДА Марка Михайловича — старшого солдата

ТЮХА Миколу Миколайовича — старшого солдата

ХОМИКА Богдана-Михайла Романовича — солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БАЧИНСЬКОГО Ярослава Івановича — солдата

БЕРШЕДУ Олександра Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата

БОРОДІНА Івана Сергійовича — солдата

БОРУТУ Івана Михайловича — солдата

ВЕЛИКОГО Олексія Івановича (посмертно) — солдата

ВОРОБЙОВА Андрія Вікторовича — молодшого сержанта

ГАДЗАЛА Ярослава Йосифовича (посмертно) — молодшого сержанта

ГАЛИЧА Юрія Михайловича (посмертно) — солдата

ГАРБАРЯ Сергія Віталійовича — солдата

ГІРНОГО Володимира Йосифовича (посмертно) — старшого сержанта

ГЛЕБУ Еріка Юрійовича — старшого солдата

ГОЛОВІЙЧУКА Григорія Григоровича — старшого солдата

ГОРБАТЮКА Романа Станіславовича (посмертно) — солдата

ГРИГУ Андрія Івановича — солдата

ГРИМАКА Романа Юрійовича (посмертно) — солдата

ГРИЦИШИНА Олега Володимировича (посмертно) — солдата

ГУРНЯКА Володимира Ярославовича (посмертно) — старшого солдата

ГУРЯНОВА Сергія Анатолійовича — солдата

ГУСАРА Михайла Володимировича — солдата

ДАВИДЕНКА Анатолія Анатолійовича — штаб-сержанта

ДЕПЕШКА Сергія Григоровича — солдата

ДИМАРЕЦЬКОГО Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ДИШКА Богдана Анатолійовича — старшого сержанта

ДОВГОГО Максима Івановича (посмертно) — солдата

ДОЛИНСЬКОГО Василя Петровича (посмертно) — солдата

ДРОЗДОВА Володимира Володимировича (посмертно) — сержанта

ДУДКУ Юрія Миколайовича — старшого солдата

ЄРЬОМЕНКА Дениса Володимировича — молодшого сержанта

ЖУРАВЛЬОВА Олексія Вікторовича (посмертно) — солдата

ЗАВИДІВСЬКОГО Маріяна Степановича (посмертно) — лейтенанта

ЗАГАРІЮ Андрія Володимировича — молодшого сержанта

ЗАДВІРНОГО Андрія Івановича (посмертно) — солдата

ЗДУНІКА Владислава Анатолійовича (посмертно) — солдата

ІВАНЕНКА Дмитра Геннадійовича — старшого солдата

КАРАЖБЕЯ Андрія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

КАРАЩУКА Миколу Олександровича (посмертно) — солдата

КЕЛИПА Сергія Миколайовича — солдата

КИРЧЕЯ Дмитра Ярославовича (посмертно) — солдата

КІГІТОВА Єгора Андрійовича (посмертно) — солдата

КЛИМИШИНА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта

КОВАЛЕВСЬКОГО Олександра Івановича — старшого лейтенанта

КОВБАСЮКА Андрія Леонідовича (посмертно) — солдата

КОВЕРЗУ Максима Васильовича — головного сержанта

КОРЯКІНА Давида Миколайовича — майстер-сержанта

КРОМБЕТА Євгена Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КУДРИЧА Михайла Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

КУКЛИШИНА Руслана Юрійовича — солдата

КУХАРЯ Андрія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛАВДИРА Юрія Онуфрійовича (посмертно) — солдата

ЛАУТУ Олександра Вікторовича — солдата

ЛИПОВЕЦЬКОГО Володимира Руслановича (посмертно) — солдата

ЛУПІЯ Василя Степановича (посмертно) — солдата

ЛЮБАРА Руслана Міклошовича — солдата

ЛЯХОВЕЦЬКОГО Олега Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта

МАЙСЮКА Назара Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МАЛЕВСЬКОГО Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

МАЛИШКА Владислава Тарасовича — молодшого сержанта

МАРТИНЮКА-ЛОТОЦЬКОГО Тараса Степановича (посмертно) — солдата

МИХАЦЯ Тараса Ярославовича (посмертно) — молодшого сержанта

МУКОВНІНА Владислава Анатолійовича — старшого солдата

НІКУЛІНА Дениса Святославовича (посмертно) — старшого солдата

ОНУФРІЙЧУКА Романа Івановича — майора

ОРЛИКА Дмитра Віталійовича — старшого солдата

ПАВЛИШИНА Юрія Івановича (посмертно) — старшого солдата

ПАВЛІША Олега Михайловича (посмертно) — солдата

ПАРШИНА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ПАСТУЩАКА Віталія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ПЕТРУКА Тихона Миколайовича — солдата

ПИЖА Івана Васильовича (посмертно) — солдата

ПИСАРЕНКА Олександра Олександровича — солдата

ПІВНЯ Валентина Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ПОЛІЩУКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата

ПОЛЯРУША Олега Васильовича (посмертно) — солдата

ПОРЕМСЬКОГО Віталія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ПУКАСА Євгена Анатолійовича — молодшого сержанта

ПУРІЯ Романа Миколайовича (посмертно) — солдата

РОБОТИШИНА Івана Івановича — солдата

РУБАНА Олега Володимировича (посмертно) — солдата

САРАКУЛА Петра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

СЕРГІЙЧУКА Ігоря Леонідовича (посмертно) — солдата

СІЛЕЦЬКОГО Василя Івановича (посмертно) — солдата

СОКОЛОВСЬКОГО Олександра Вячеславовича — старшого солдата

СОКОРЧУКА Дениса Олександровича — солдата

СОЛОМКУ Сергія Владиславовича — молодшого сержанта

СТЕЦИШИНА Олега Любомировича (посмертно) — солдата

СТОЖКА Вячеслава Олександровича — солдата

СУРМІЯ Вадима Олександровича — молодшого сержанта

ТКАЧУКА Сергія Миколайовича — солдата

УСАТЮКА Романа Валерійовича — солдата

УШАКОВА Валерія Дмитровича — солдата

ХАРПАКА Віталія Борисовича (посмертно) — старшого солдата

ХОДАЦЬКОГО Михайла Миколайовича — солдата

ХОМИНА Дмитра Петровича — молодшого сержанта

ХРУПУ Ігоря Степановича (посмертно) — сержанта

ЦЕГЕЛЬНИКА Олега Володимировича — старшого солдата

ЦИГАНКА Дмитра Ігоровича — молодшого сержанта

ЧИРВУ Богдана Максимовича — солдата

ЧОПАКА Богдана Михайловича — солдата

ЧУБКА Володимира Миколайовича — сержанта

ШЕВЧЕНКА Олексія Васильовича — старшого солдата

ШТИБЕЛЯ Андрія Михайловича — солдата

ЩЕРБАНЯ Олексія Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

ЩИРБУ Андрія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ЮРЧУКА Романа Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ЯНЧИКА Владислава Васильовича — сержанта

ЯРЕМЧАКА Михайла Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЯРОВЕНКА Миколу Валентиновича — солдата

ЯСІНСЬКОГО Вадима Миколайовича (посмертно) — сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ДОМНІЦЬКОГО Ярослава Сергійовича — капітана

ПІСКЛЮКОВА Сергія Семеновича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ВЕТРЕНКА Євгенія Дмитровича — старшого лейтенанта

КИРИЛЮКА Володимира Васильовича — старшого солдата

КОТУШЕНКА Віталія Валерійовича — штаб-сержанта

ПОДУ Володимира Анатолійовича — старшого сержанта

ПРОКОПОВИЧА Дениса Дмитровича — солдата

РАКУТЯ Миколу Миколайовича — сержанта

РОТЕНБЕРГА Сергія Сергійовича — старшого солдата

РЯБЧУКА Володимира Федоровича — старшого солдата

СТРЕЛЬЧЕНКА Василя Андрійовича — старшого сержанта

ФЕДЧЕНКА Юрія Михайловича — майора

ЧОРНОГОРЦЯ Станіслава Івановича — старшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АНДРІЙЧУКА Максима Анатолійовича — сержанта

БАРАНОВА Дениса Ігоровича — молодшого сержанта

БАШМАКОВА Олександра Михайловича — старшого солдата

БЕРЕЗУ Артема Миколайовича — солдата

БОНДАРУКА Януша Янушовича — старшого солдата

ВІЄНКА Костянтина Олександровича — сержанта

КАЗАНЦЕВА Юрія Олександровича — майора

КАРНАУХА Владислава Сергійовича — старшого солдата

КОВАЛЬОВА Олександра Михайловича — сержанта

КОЗЛОВСЬКОГО Володимира Олександровича — молодшого сержанта

КОШАРНОГО Андрія Миколайовича — солдата

МИСЬКОВА Микиту Костянтиновича — старшого солдата

НАВРОСЯ Андрія Андрійовича — старшого солдата

ОГНЄВА Віталія Олеговича — старшого солдата

ПАСІЧНИКА Павла Олександровича — старшого солдата

ПОДОЛЬСЬКОГО Кирила Андрійовича — солдата

ПРОСАНДЄЄВА Євгенія Івановича — старшого солдата

СЕМЕНЦЯ Віктора Олександровича — молодшого сержанта

СИЗГАНОВА Дмитра Валерійовича — молодшого сержанта

СКОРОДЬКА Михайла Миколайовича — солдата

СОКОЛОВА Андрія Ярославовича — старшого солдата

ХАРЛАНА Анатолія Анатолійовича — старшого сержанта

ЧЕРНИША Олега Дмитровича — старшого сержанта

ШАПОВАЛОВА Руслана Валентиновича — солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

КАПРАНЕНКО Ольгу Володимирівну — молодшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

3 червня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №384/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАРАНОВИЧА Вячеслава Васильовича — підполковника

ГЛИНЕНКА Анатолія Васильовича — підполковника

ГОРБЕНКА Олега Олександровича — старшого лейтенанта

ГУДАЧЕКА Владислава Олександровича (посмертно) — лейтенанта

ЄНУШЕВСЬКОГО Олександра Вікторовича — підполковника

ЖУМАБОЄВА Алішера Мукімбойовича — старшого лейтенанта

КАТАНУ Богдана Васильовича — капітана

КАШПЕРА Георгія Петровича — старшого лейтенанта

КОБІЛЬНИКА Миколу Мар’яновича — капітана

КОРБЕТА Павла Олександровича — майора

КУЛІША Андрія Володимировича — старшого лейтенанта

КУТНЯ Зіновія Петровича — капітана

ЛІПКІНА Ігоря Олександровича — капітана

ЛЬВОВА Романа Володимировича — полковника

МАНЬКА Андрія Васильовича — полковника

НІКОЛАЄВА Ростислава Івановича — майора

НІКОЛАЄНКА Віктора Володимировича — старшого лейтенанта

ОХРІМЧУКА Івана Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ПАВЛЕНКА Романа Ілліча — полковника

ПАЛАМАРЧУКА Остапа Петровича — капітана

ПОПОВИЧА Михайла Пилиповича — майора

ПРОКОПИШИНА Олександра Миколайовича — підполковника

ПУЧИНА Олега Миколайовича — підполковника

РИМАРОВИЧА Ярослава Вікторовича — майора

СИДОРОВА Ігоря Костянтиновича — лейтенанта

ТРЕПАКА Єгора Олександровича — лейтенанта

ФЕДОСІЄНКА Максима Миколайовича — старшого лейтенанта

ЯЩЕНКА Олександра Володимировича — майора

Нагородити орденом “За мужність” І ступеня

ГРИЩЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

ХВОРОСТЕНКА Володимира Олександровича — штаб-сержанта

ЩОГОЛЕВА Максима Ігоровича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БАНДУРИСТА Ярослава Руслановича — молодшого сержанта

ГАЗАРЯНА Давида Алексановича — підполковника Державного бюро розслідувань

ІЛЬЧИШИНА Володимира Михайловича — старшого сержанта

КУЦЕНКА Романа Валентиновича — старшого сержанта

ЛЕЙВУ ГАРСІЮ Хуана Альберта Елойовича — молодшого сержанта

ЛІПСЬКОГО Владислава Миколайовича — головного сержанта

МАЛИШКА Романа Вікторовича — капітана

МЕРЕУЦУ Валерія Геннадійовича — головного сержанта

МОСІЙЧУКА Тараса Ігоровича — головного сержанта

ПОГОРІЛЬЦЯ Сергія Юрійовича — штаб-сержанта

СЕРГІЄНКА Євгена Геннадійовича — сержанта

СОВУ-ЛІСОВЦЯ Володимира Олександровича — сержанта

ТЕЛУХУ Віталія Володимировича — сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНДРУШЕВСЬКОГО Михайла Михайловича (посмертно) — солдата

АРТЕМЧУКА Валентина Сергійовича — старшого солдата

АФАНАСЬЄВА Івана Ігоровича (посмертно) — солдата

БАБАРИКІНА Костянтина Володимировича — старшого солдата

БЕРЕЖНОГО Руслана Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта

БІЛАТЧУКА Владислава Васильовича (посмертно) — солдата

БІЛЕЙЧУКА Михайла Михайловича (посмертно) — солдата

БОЛТЯНА Дениса Володимировича (посмертно) — сержанта

БУДКА Валерія Вікторовича (посмертно) — підполковника

БУРОВЦЕВА Олексія Олександровича — старшого лейтенанта

ВАРГУ Едуарда Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

ВАСИЛЬЧУКА Мирослава Юрійовича (посмертно) — солдата

ВОЛОВИКА Івана В’ячеславовича — капітана Державного бюро розслідувань

ВОЛОШИНА Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ВОШЕВА Вячеслава Григоровича — старшого лейтенанта

ГАЯ Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ГЛИНСЬКОГО Василя Васильовича (посмертно) — солдата

ГНАЧУКА Василя Васильовича (посмертно) — головного сержанта

ГОНЧАРОВА Олександра Миколайовича — старшого солдата

ГОНЧАРОВА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ГОНЧАРУКА Руслана Володимировича (посмертно) — солдата

ГОРБУНОВА Владислава Юрійовича — молодшого сержанта

ГУЦУЛЯКА Юрія Васильовича (посмертно) — старшину

ДАНИЛЮКА Петра Петровича (посмертно) — старшого солдата

ДІДКІВСЬКОГО Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ДОМАНСЬКОГО Андрія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ДУБОВОГО Василя Ігоровича — молодшого сержанта

ЄЩЕНКА Олега Сергійовича — старшого сержанта

ЖОЛУКЕВСЬКОГО Олександра Васильовича (посмертно) — солдата

ЗІНЧЕНКА Олексія Миколайовича — старшого солдата

ЗОЗУЛЮ Олександра Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

ІВАНОВА Ігоря Юрійовича (посмертно) — солдата

ІВАНОВА Костянтина Ігоровича — матроса

ІЛЕНЧУКА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата

ІЩЕНКА Івана Петровича — капітана

ІЩУКА Андрія Ярославовича (посмертно) — солдата

КАПІТАНЧУКА Івана Івановича (посмертно) — солдата

КЛЮСИКА Андрія Степановича (посмертно) — солдата

КОВАЛЬОВА Дмитра Андрійовича (посмертно) — солдата

КОНДІТЄРОВА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

КОНДРАТЮКА Леоніда Володимировича (посмертно) — сержанта

КОРОЛЬОВА Сергія Михайловича — солдата

КОСОВАНА Костянтина Васильовича (посмертно) — сержанта

КУБАРЕНКА Юрія Онуфрійовича (посмертно) — старшого солдата

КУЛИКА Олександра Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта

КУЛІША Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата

КУЛЬБОВСЬКОГО Дмитра Петровича — сержанта

КУШЛИКА Володимира Тарасовича (посмертно) — солдата

ЛЕБУХОРСЬКОГО Романа Романовича (посмертно) — старшого солдата

ЛЕХНЯКА Олега Степановича (посмертно) — солдата

ЛИП’ЯКА Івана Вікторовича — солдата

ЛЮЛЬЧАКА Юрія Юрійовича — лейтенанта

МАКЕЄВА Михайла Анатолійовича — старшого солдата

МАЛОМУЖА Дмитра Вікторовича — старшого солдата

МАНУЛЬОВА Степана Валерійовича (посмертно) — солдата

МАР’ЯНЕНКА Сергія Віталійовича — матроса

МАТІЙЦІВА Ігоря Петровича — солдата

МАТЛЮКА Івана Ярославовича (посмертно) — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Ігоря Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта

МЕЛЬНИКА Олександра Васильовича — старшого солдата

МЕЛЬНИЧЕНКА Олександра Вікторовича — капітана

МИРОНЧУКА Володимира Борисовича (посмертно) — молодшого сержанта

МИЦЯКА Миколу Степановича — старшого солдата

МІНІЧА Михайла Борисовича — головного сержанта

МОРДОВЦЯ Богдана Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

НАДУРАКА Мирослава Романовича (посмертно) — старшого солдата

НАЗАРЕВИЧА Андрія Васильовича (посмертно) — солдата

НЕУТОЛІМОВА Максима Андрійовича — майора

НІКЕЛЯ Єгора Олександровича — старшого лейтенанта

НОСАЧОВА Олександра Анатолійовича — старшого солдата

ПАДАЛКА Дмитра Володимировича — майора

ПАНЬКІВА Володимира Івановича (посмертно) — молодшого лейтенанта

ПАСІКУ Василя Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПАШКА Мар’яна Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ПОКІДЬКА Івана Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ПОЛІЩУКА Миколу Євгенійовича — молодшого сержанта

ПОЛЮШКЕВИЧА Руслана Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

ПРИДАНОВА Ярослава Валерійовича (посмертно) — солдата

ПРИТЧЕНКА Руслана Володимировича — старшого матроса

ПУТІЯ Анатолія Васильовича — солдата

ПШЕНИЧНОГО Віктора Володимировича — головного сержанта

РАДЗІХОВСЬКОГО Олександра Васильовича — сержанта

РЕЙДУ Анатолія Володимировича — солдата

РУБАНА Тімофєя Святославовича (посмертно) — старшого солдата

СЕЛЕЗНЬОВА Олександра Сергійовича — матроса

СЕНЕВИЧА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

СІКОРСЬКОГО Миколу Михайловича (посмертно) — солдата

СЛЮСАРЕНКА Євгена Євгеновича (посмертно) — солдата

СМОРЖАНЮКА Ігоря Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

СОЛОВ’Я Анатолія Васильовича (посмертно) — солдата

СТРЕЛЬЧЕНКА Вячеслава Валерійовича — головного сержанта

СТУЧИКА Анатолія Сергійовича — старшого солдата

ТАНАСОВА Михайла Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ТАНАЩУКА Бориса Семеновича (посмертно) — солдата

ТАРАПАКУ Андрія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ТИМОФЕЯ Руслана Леонідовича (посмертно) — солдата

ТИМОШЕВСЬКОГО Миколу Андрійовича — старшого сержанта

ФІЛЮКОВА Віталія В’ячеславовича — старшого лейтенанта

ФОРМАНЮКА Євгенія Вікторовича — старшого лейтенанта

ХОЛОДОВА Віктора Миколайовича (посмертно) — сержанта

ХОЛОДОВА Івана Сергійовича — старшого солдата

ЦИКУНА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

ЦЮПЕРА Василя Васильовича (посмертно) — сержанта

ЧЕРЕДНІЧЕНКА Олександра Олеговича — старшого солдата

ЧИЖОВА Юрія Володимировича (посмертно) — солдата

ЧОШКА Ігоря Степановича (посмертно) — солдата

ЧУСОВА Кирила Вікторовича (посмертно) — солдата

ШЕЛЕГЕДУ Владислава Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта

ШОВУ Андрія Васильовича (посмертно) — солдата

ШРАМКА Євгена Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта

ШТАНЬКА Ігоря Олександровича — майора

Нагородити орденом Данила Галицького

ВЕЛЮГО Віру Олександрівну — капітана

ГЕЙВАХА Артема Олександровича — молодшого сержанта

ЗАХАРЧЕНКА Володимира Олександровича — капітана 1 рангу

КУЧЕРОВА Юрія Анатолійовича — підполковника

САЖИНА Євгена Олеговича — капітана

СУГЕРЕЯ Артема Володимировича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАБЕНКА Михайла Володимировича — лейтенанта

БАРАНОВА Олега Вікторовича — полковника

БЕЗЧАСНОГО Богдана Михайловича — старшого солдата

БОДНАРА Віктора Віталійовича — полковника

ВАСИЛЕВСЬКОГО Романа Валерійовича — старшого солдата

ВАСІЛЬЧЕНКА Олександра Васильовича — старшого солдата

ВЕРХОГЛЯДА Дмитра Леонідовича — молодшого сержанта

ВЕРЬОВКА Володимира Миколайовича — лейтенанта

ВЕЧІРКА Максима Ігоровича (посмертно) — капітана

ВИШНЕВСЬКОГО Сергія Олександровича — головного сержанта

ГАПЧИНА Андрія Йосиповича — старшого солдата

ГЕРБА Олександра Васильовича — старшого солдата

ДЗЯМАНА Миколу Івановича — полковника

ЄРМОЛЕНКА Олега Валерійовича — сержанта

ЗАКОТУ Василя Миколайовича — молодшого сержанта

КАЛИМБАЕВА Раджа Садвахасовича — сержанта

КОВАЛЬЧУКА Гліба Петровича — молодшого сержанта

КОВАЛЯ Андрія Олександровича — сержанта

КОМАРОВА Максима Олександровича — солдата

КРАВЧУКА Романа Васильовича — старшого солдата

КУЗЬМІНА Вячеслава Анатолійовича — молодшого сержанта

МАКУХА Василя Мироновича — солдата

МАРЧЕНКА Олега Костянтиновича — солдата

МАРЧЕНКА Юрія Васильовича — майстер-сержанта

ПАВЛЮКА Віктора Станіславовича — молодшого сержанта

ПЕЦКОВИЧА Миколу Володимировича (посмертно) — солдата

ПЛЯШЕЧНІКА Романа Геннадійовича — молодшого сержанта

ПРОРОЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата

РЕГЕТУ Олександра Володимировича — старшого сержанта

РУЖИНСЬКОГО Віктора Миколайовича — старшого сержанта

СЕММУ Антона Миколайовича — молодшого сержанта

СМЕРЕЧАНСЬКОГО Івана Валерійовича — майора

СУШКОВА Олексія Івановича — підполковника

СУШУ Владислава Михайловича — капітана

ТЕЛЕЖАНСЬКОГО Миколу Васильовича — молодшого сержанта

ТРІМАСОВА Віталія Сергійовича — старшого солдата

ХІХЛОВСЬКОГО Геннадія Станіславовича — старшого солдата

ХУДОГО Максима Володимировича — капітана

ЧЕРКАСОВА Віктора Станіславовича — молодшого сержанта

ЧОРНОГО Ярослава Олександровича — молодшого сержанта

ШПОРТЮКА Назара Степановича — капітана

ЯВОРСЬКОГО Олександра Петровича — головного сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАЛАНЕНКА Олега Ігоровича — сержанта

ВАХЛОВА Павла Миколайовича — старшину 2 статті

ГОРОБЦЯ Дениса Миколайовича — старшого сержанта

ГОШОВСЬКОГО Михайла Івановича — головного старшину

ГРИЩУНА Ігоря Володимировича — старшого сержанта

ДАНИЛЬЧЕНКА Євгенія Сергійовича — старшого лейтенанта

ДАСКАЛА Ігоря Олексійовича — молодшого сержанта

КВАСЮКА Володимира Михайловича — старшого солдата

КУЛЕШОВА Максима Сергійовича — сержанта

КУМПАНА Дмитра Вікторовича — старшого солдата

МАЛАМЕНА Геннадія Сергійовича — старшого солдата

МАРТИНЮКА Максима Сергійовича — старшого солдата

МАСЛІЯ Валентина Олексійовича — старшого матроса

МОРДВІНОВА Владислава Сергійовича — старшого лейтенанта

РОМАНЕНКА Григорія Григоровича — молодшого сержанта

САВЧЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата

САЛКА Андрія Григоровича — старшого солдата

СКРИНИКА Андрія Олександровича — старшого сержанта

ТЮЛЕНЄВА Владислава Сергійовича — молодшого сержанта

ЧЕРНЯВСЬКОГО Віталія Івановича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2022 року
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Редактор:

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