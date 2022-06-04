Президент нагородив ще майже 400 воїнів, посмертно – 131

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БАКУЛІНА Олександра Олександровича — полковника

БОЛЕХАНА Володимира Михайловича — майора

ФАЙДЮКА Олега Олександровича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АНДРУШЕНКА Володимира Казиміровича — майора

ГОРЯЧУКА Олега Олеговича — підполковника

ІВАНЯ Юрія Юрійовича — майора

ЛЕМЕЩУКА Володимира Володимировича (посмертно) — капітана

ЛЕСЬКА Віталія Олександровича — підполковника

ПАСЮКА Павла Євгеновича — майора

ПЛАКСЮКА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта

ПРИХОДЬКА Андрія Вікторовича — підполковника

САВЧУКА Владислава Анатолійовича — капітана

СТРЕЛЬБИЦЬКОГО Анатолія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

УЛЬЯНИЧА Олександра Олександровича — підполковника

ШКОЛЯРЧУКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” І ступеня

В’ЮНА Тараса Анатолійовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БОЛОТОВА Олексія Олеговича — старшого солдата

БРИНЗАНСЬКОГО Ігоря Леонідовича — молодшого сержанта

ГАПАКА Романа Олександровича — молодшого сержанта

ГОНДУ Олександра Васильовича — старшого сержанта

ДАВИДЕНКА Юрія Юрійовича — сержанта

ЗАКРЕВУ Дениса Вікторовича — сержанта

КУЩИКА Віктора Вікторовича — головного сержанта

МАГДЮКА Леоніда Антоновича — солдата

МАТВІЄНКА Олександра Ігоровича — молодшого сержанта

МЕДОРЕНКА Андрія Геннадійовича — молодшого сержанта

РЕЙХАРДА Марка Михайловича — старшого солдата

ТЮХА Миколу Миколайовича — старшого солдата

ХОМИКА Богдана-Михайла Романовича — солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БАЧИНСЬКОГО Ярослава Івановича — солдата

БЕРШЕДУ Олександра Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата

БОРОДІНА Івана Сергійовича — солдата

БОРУТУ Івана Михайловича — солдата

ВЕЛИКОГО Олексія Івановича (посмертно) — солдата

ВОРОБЙОВА Андрія Вікторовича — молодшого сержанта

ГАДЗАЛА Ярослава Йосифовича (посмертно) — молодшого сержанта

ГАЛИЧА Юрія Михайловича (посмертно) — солдата

ГАРБАРЯ Сергія Віталійовича — солдата

ГІРНОГО Володимира Йосифовича (посмертно) — старшого сержанта

ГЛЕБУ Еріка Юрійовича — старшого солдата

ГОЛОВІЙЧУКА Григорія Григоровича — старшого солдата

ГОРБАТЮКА Романа Станіславовича (посмертно) — солдата

ГРИГУ Андрія Івановича — солдата

ГРИМАКА Романа Юрійовича (посмертно) — солдата

ГРИЦИШИНА Олега Володимировича (посмертно) — солдата

ГУРНЯКА Володимира Ярославовича (посмертно) — старшого солдата

ГУРЯНОВА Сергія Анатолійовича — солдата

ГУСАРА Михайла Володимировича — солдата

ДАВИДЕНКА Анатолія Анатолійовича — штаб-сержанта

ДЕПЕШКА Сергія Григоровича — солдата

ДИМАРЕЦЬКОГО Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ДИШКА Богдана Анатолійовича — старшого сержанта

ДОВГОГО Максима Івановича (посмертно) — солдата

ДОЛИНСЬКОГО Василя Петровича (посмертно) — солдата

ДРОЗДОВА Володимира Володимировича (посмертно) — сержанта

ДУДКУ Юрія Миколайовича — старшого солдата

ЄРЬОМЕНКА Дениса Володимировича — молодшого сержанта

ЖУРАВЛЬОВА Олексія Вікторовича (посмертно) — солдата

ЗАВИДІВСЬКОГО Маріяна Степановича (посмертно) — лейтенанта

ЗАГАРІЮ Андрія Володимировича — молодшого сержанта

ЗАДВІРНОГО Андрія Івановича (посмертно) — солдата

ЗДУНІКА Владислава Анатолійовича (посмертно) — солдата

ІВАНЕНКА Дмитра Геннадійовича — старшого солдата

КАРАЖБЕЯ Андрія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

КАРАЩУКА Миколу Олександровича (посмертно) — солдата

КЕЛИПА Сергія Миколайовича — солдата

КИРЧЕЯ Дмитра Ярославовича (посмертно) — солдата

КІГІТОВА Єгора Андрійовича (посмертно) — солдата

КЛИМИШИНА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта

КОВАЛЕВСЬКОГО Олександра Івановича — старшого лейтенанта

КОВБАСЮКА Андрія Леонідовича (посмертно) — солдата

КОВЕРЗУ Максима Васильовича — головного сержанта

КОРЯКІНА Давида Миколайовича — майстер-сержанта

КРОМБЕТА Євгена Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КУДРИЧА Михайла Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

КУКЛИШИНА Руслана Юрійовича — солдата

КУХАРЯ Андрія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛАВДИРА Юрія Онуфрійовича (посмертно) — солдата

ЛАУТУ Олександра Вікторовича — солдата

ЛИПОВЕЦЬКОГО Володимира Руслановича (посмертно) — солдата

ЛУПІЯ Василя Степановича (посмертно) — солдата

ЛЮБАРА Руслана Міклошовича — солдата

ЛЯХОВЕЦЬКОГО Олега Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта

МАЙСЮКА Назара Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МАЛЕВСЬКОГО Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

МАЛИШКА Владислава Тарасовича — молодшого сержанта

МАРТИНЮКА-ЛОТОЦЬКОГО Тараса Степановича (посмертно) — солдата

МИХАЦЯ Тараса Ярославовича (посмертно) — молодшого сержанта

МУКОВНІНА Владислава Анатолійовича — старшого солдата

НІКУЛІНА Дениса Святославовича (посмертно) — старшого солдата

ОНУФРІЙЧУКА Романа Івановича — майора

ОРЛИКА Дмитра Віталійовича — старшого солдата

ПАВЛИШИНА Юрія Івановича (посмертно) — старшого солдата

ПАВЛІША Олега Михайловича (посмертно) — солдата

ПАРШИНА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ПАСТУЩАКА Віталія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ПЕТРУКА Тихона Миколайовича — солдата

ПИЖА Івана Васильовича (посмертно) — солдата

ПИСАРЕНКА Олександра Олександровича — солдата

ПІВНЯ Валентина Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ПОЛІЩУКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата

ПОЛЯРУША Олега Васильовича (посмертно) — солдата

ПОРЕМСЬКОГО Віталія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ПУКАСА Євгена Анатолійовича — молодшого сержанта

ПУРІЯ Романа Миколайовича (посмертно) — солдата

РОБОТИШИНА Івана Івановича — солдата

РУБАНА Олега Володимировича (посмертно) — солдата

САРАКУЛА Петра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

СЕРГІЙЧУКА Ігоря Леонідовича (посмертно) — солдата

СІЛЕЦЬКОГО Василя Івановича (посмертно) — солдата

СОКОЛОВСЬКОГО Олександра Вячеславовича — старшого солдата

СОКОРЧУКА Дениса Олександровича — солдата

СОЛОМКУ Сергія Владиславовича — молодшого сержанта

СТЕЦИШИНА Олега Любомировича (посмертно) — солдата

СТОЖКА Вячеслава Олександровича — солдата

СУРМІЯ Вадима Олександровича — молодшого сержанта

ТКАЧУКА Сергія Миколайовича — солдата

УСАТЮКА Романа Валерійовича — солдата

УШАКОВА Валерія Дмитровича — солдата

ХАРПАКА Віталія Борисовича (посмертно) — старшого солдата

ХОДАЦЬКОГО Михайла Миколайовича — солдата

ХОМИНА Дмитра Петровича — молодшого сержанта

ХРУПУ Ігоря Степановича (посмертно) — сержанта

ЦЕГЕЛЬНИКА Олега Володимировича — старшого солдата

ЦИГАНКА Дмитра Ігоровича — молодшого сержанта

ЧИРВУ Богдана Максимовича — солдата

ЧОПАКА Богдана Михайловича — солдата

ЧУБКА Володимира Миколайовича — сержанта

ШЕВЧЕНКА Олексія Васильовича — старшого солдата

ШТИБЕЛЯ Андрія Михайловича — солдата

ЩЕРБАНЯ Олексія Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

ЩИРБУ Андрія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ЮРЧУКА Романа Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ЯНЧИКА Владислава Васильовича — сержанта

ЯРЕМЧАКА Михайла Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЯРОВЕНКА Миколу Валентиновича — солдата

ЯСІНСЬКОГО Вадима Миколайовича (посмертно) — сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ДОМНІЦЬКОГО Ярослава Сергійовича — капітана

ПІСКЛЮКОВА Сергія Семеновича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ВЕТРЕНКА Євгенія Дмитровича — старшого лейтенанта

КИРИЛЮКА Володимира Васильовича — старшого солдата

КОТУШЕНКА Віталія Валерійовича — штаб-сержанта

ПОДУ Володимира Анатолійовича — старшого сержанта

ПРОКОПОВИЧА Дениса Дмитровича — солдата

РАКУТЯ Миколу Миколайовича — сержанта

РОТЕНБЕРГА Сергія Сергійовича — старшого солдата

РЯБЧУКА Володимира Федоровича — старшого солдата

СТРЕЛЬЧЕНКА Василя Андрійовича — старшого сержанта

ФЕДЧЕНКА Юрія Михайловича — майора

ЧОРНОГОРЦЯ Станіслава Івановича — старшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АНДРІЙЧУКА Максима Анатолійовича — сержанта

БАРАНОВА Дениса Ігоровича — молодшого сержанта

БАШМАКОВА Олександра Михайловича — старшого солдата

БЕРЕЗУ Артема Миколайовича — солдата

БОНДАРУКА Януша Янушовича — старшого солдата

ВІЄНКА Костянтина Олександровича — сержанта

КАЗАНЦЕВА Юрія Олександровича — майора

КАРНАУХА Владислава Сергійовича — старшого солдата

КОВАЛЬОВА Олександра Михайловича — сержанта

КОЗЛОВСЬКОГО Володимира Олександровича — молодшого сержанта

КОШАРНОГО Андрія Миколайовича — солдата

МИСЬКОВА Микиту Костянтиновича — старшого солдата

НАВРОСЯ Андрія Андрійовича — старшого солдата

ОГНЄВА Віталія Олеговича — старшого солдата

ПАСІЧНИКА Павла Олександровича — старшого солдата

ПОДОЛЬСЬКОГО Кирила Андрійовича — солдата

ПРОСАНДЄЄВА Євгенія Івановича — старшого солдата

СЕМЕНЦЯ Віктора Олександровича — молодшого сержанта

СИЗГАНОВА Дмитра Валерійовича — молодшого сержанта

СКОРОДЬКА Михайла Миколайовича — солдата

СОКОЛОВА Андрія Ярославовича — старшого солдата

ХАРЛАНА Анатолія Анатолійовича — старшого сержанта

ЧЕРНИША Олега Дмитровича — старшого сержанта

ШАПОВАЛОВА Руслана Валентиновича — солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

КАПРАНЕНКО Ольгу Володимирівну — молодшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ