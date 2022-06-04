Прапор з “Азовсталі” передано до музею

Прапор України, що майорів над «Азовсталлю» увесь час героїчного опору захисників Маріуполя рашистській навалі, передано до Національного музею історії України у Другій світовій війні, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
Знамено, під яким билися і помирали наші герої, стане перлиною експозиції, що називається «Україна – розп’яття».
Прапор змогли вивезти з собою поранені воїни, котрим пощастило врятуватися.
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