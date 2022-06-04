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Міністр фінансів Німеччини планує відвідати Київ

04/06/2022 09:18

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер готує поїздку до Києва. Про це він заявив у ефірі телеканалу видання Welt.

«Я отримав запрошення – і я його прийму. Мій колега міністр фінансів України сказав під час розмови днями, що було б корисно, якби я як міністр фінансів і нинішній голова міністрів фінансів G7 побував у Києві. І саме тому ми маємо намір зробити це зараз», – сказав Крістіан Лінднер.

Зауважимо, що це саме той міністр німецького уряду, який під час зустрічі 24 лютого з послом України в Берліні Андрієм Мельником заявив, що постачання Україні зброї чи відключення Росії від SWIFT безглузде, оскільки Україні  залишилося існувати кілька годин.

Лінднер стане третім міністром уряду Німеччини, який відвідає Київ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Минулого тижня в Україні побувала міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце. Під час відвідування Бородянки та Ірпеня міністр запевнила мешканців, що її країна надасть допомогу на відбудову цих міст. За словами Шульце, вже затверджено 185 млн євро на екстрені заходи.

Міністр Лінднер ухилився від питання журналістів, чи планується поїздка до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Нагадаємо, 3 червня Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі у Берліні з канцлером Олафом Шольцом передав йому запрошення відвідати Київ, а також закликав Німеччину збільшити військову підтримку для України, зокрема, надати бронетранспортери  Marder і танки Leopard.

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