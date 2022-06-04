Мексика українською мовою відмовляє росіянам у візі

Громадяни Росії, які намагаються оформити електронну візу на сайті посольства Мексики у РФ, отримують повідомлення про відмову українською мовою, повідомляє РІА «Новості».

Особа, яка заповнює анкету на сайті посольства, має вказати своє громадянство. Наприкінці перед пошуковувачем з’являється на екрані текст українською про те, що «запит не опрацьовано».

Рупор Кремля РІА «Новості» не отримав наразі коментаря від посольства Мексики в РФ.