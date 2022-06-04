Командувач ОК “Північ” розповів, якої зброї бракує ЗСУ на Донбасі та якого нападу вони чекали

Командувач оперативно-тактичного угруповання “Північ” Дмитро Красильников, який виконує бойові завдання в луганському секторі зони ООС, каже, що Україні потрібна зброя дальньої дії для ураження російських артилерійських установок, щоб піхота могла виконати покладені на неї завдання.

Про це бригадний генерал Красильников розповів у відеосюжеті, який 4 червня поширив Генштаб ЗСУ.

“Дуже важко постійно перебувати під обстрілами… В першу чергу потрібні такі види озброєння і такі види боєприпасів, які нам дозволять захопити перевагу, а саме нанести ураження далекобійній артилерії противника”, – сказав командувач ОТУ “Північ”.

За його словами, протитанкової зброї ближньої дії зараз достатньо. Але без точної зброї дальньої дії, якою можна знищувати російські САУ (а їх дуже багато), піхота завдання не виконає.

Красильников зазначає: чим швидше надійде потужна зброя, тим більше життів та територій врятують Збройні сили України.

При цьому він обстоює думку, що “піхоту треба берегти”, адже без неї неможливі успішні дії для оволодіння певними територіями.

Також він розповів, що перед 24 лютого українські військові мали думку, що Росія почне активні бойові дії з ОРДЛО, а не з усіх боків українського кордону.

“Ми все ж таки думали і, можна сказати, сподівалися, що противник розпочне свої активні бойові дії з окупованої території частини Луганської і Донецької областей. Знову ж таки, маскуючись під підрозділи незаконних збройних формувань “Л/ДНР” основною частиною прикомандированих, добровольців, найманців, і трошки розбавляючи регулярними своїми військами можливо при підтримці РСЗВ дальньої дії та авіації. Можливо.

До кінця ми вірили, що наш ворог до широкомасштабної агресії по всіх фронтах, всіх лініях не зайде. Ми сподівалися на краще, але готувалися до найгіршого”, – сказав бригадний генерал.

Водночас, за його словами, перехід до активних бойових дій не був для ОТУ “Північ” несподіваним – військові “перебували в тонусі”, частини і підрозділи перебували на бойових позиціях, артилерія була в районах очікування.

Нагадаємо, за кілька днів до вторгнення Дмитро Красильников на Донбасі дав інтерв’ю “Новинарні“:

“Ми все одно переможемо”, – командир ОТУ “Північ” Дмитро Красильников. ІНТЕРВ’Ю “НОВИНАРНІ”

Уже 28 лютого йому було присвоєно звання Героя України.