До суду спрямовано справу проти російського шпигуна, який завербував генерала СБУ

Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно громадянина РФ за фактом шпигунства.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті ОГП в суботу, 4 червня.

Під час розслідування було встановлено, що обвинувачений громадянин Росії у 2019 році, виконуючи завдання російської спецслужби, залучив генерал-майора СБУ до збору і передачі в Росію інформації, яка є державною таємницею. У серпні 2019 року генерал-майор передав шпигуну відомості у сфері державної безпеки та охорони правопорядку.

Обвинуваченого громадянина РФ, який наразі перебуває поза межами України, оголошено в розшук. А обвинувальний акт стосовно вже колишнього співробітника СБУ, який був викритий та затриманий українськими правоохоронцями, перебуває на розгляді в суді.

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року контррозвідка СБУ затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

15 квітня цього року Шевченківським районним судом міста Києва йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Згодом СБУ звітувала, що затримала ще одного фігуранта справи генерала Шайтанова.

Читайте також:

Генерал СБУ Шайтанов, якого підозрюють у державній зраді, залишиться в СІЗО до серпня