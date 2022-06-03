За 100 днів війни кордон України із ЄС і Молдовою перетнули понад 8,3 млн людей

За сто днів російського вторгнення кордон України з державам Європейського Союзу та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 8,3 млн людей.
Про це вранці в п’ятницю, 3 червня, інформує пресслужба ДПСУ.
“За 100 днів повномасштабної війни кордон України з державам ЄС та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 8,3 млн осіб. Із них на виїзд з країни прослідували понад 5,2 млн людей, переважна більшість з яких – громадяни України. На в’їзд в Україну за цей час – майже 2,7 млн громадян України”, – йдеться в повідомленні.
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