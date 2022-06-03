В Україну прибуде комісія ООН для розслідування воєнних злочинів Росії

Незалежна міжнародна комісія Організації Об’єднаних Націй з розслідування порушень в Україні здійснить свою першу місію до країни з 7 до 16 червня.
Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомляє “Європейська правда” із посиланням на Раду ООН з прав людини.
Члени Комісії планують відвідати декілька міст в Україні, зокрема Львів, Київ, Харків та Суми, щоб отримати інформацію з перших вуст про ймовірні порушення та утиски прав людини й порушення міжнародного гуманітарного права, а також зустрітися з жертвами й свідками воєнних злочинів та внутрішньо переміщеними особами.
Також заплановані зустрічі комісарів ООН із представниками українського уряду, громадянського суспільства й агентств Організації щодо ситуації в країні.
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