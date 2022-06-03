Стефанчук зустрівся з Шольцом у Берліні і закликав дати Україні БТР Marder і танки Leopard

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У Берліні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Спікер закликав ФРН збільшити військову підтримку Києва.
Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив глава парламенту в фейсбуці.
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