Посол США назвала основні виклики в роботі в Україні

Посол США Бріджит Брінк назвала основними викликами в роботі в Україні розв’язану Росією війну та зміцнення демократії.

Про це дипломатка заявила в п’ятницю, 3 червня, в ефірі національного телемарафону, передає “Укрінформ”.

“Виклик номер один зараз – це війна (Росії проти України, – “Н”). Але, як я розумію, народ та влада України хочуть врешті бути інтегрованими в Європу та інституції євроатлантичної спільноти. Тому другий виклик – це питання, які стосуються боротьби з корупцією, підтримки верховенства права та інших речей, які мають на меті зміцнення вашої демократії”, – сказала Брінк.

Вона додала, що США вже тривалий час підтримують зусилля України в цьому напрямку і продовжуватимуть робити це надалі.

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