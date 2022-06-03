Особливості туристичного страхування при виїзді за кордон в умовах війни в Україні ℗

Оголошення воєнного стану наприкінці лютого стало повною несподіванкою для багатьох українців. Багато хто планував провести відпустку, відвідати рідних і близьких, відпочити на пляжі, замовляли заздалегідь квитки та путівки. І якщо ви проживаєте із сім’єю в безпечному регіоні, нема потреби відмовлятися від планів. Багато фірм продовжують працювати й надавати послуги клієнтам.

Винятком не стала і страхова компанія УНІКА, діяльність якої спрямована на захист прав та інтересів українців за кордоном. Досить тільки розуміти, як працює туристична страховка.

Як працює поліс за кордоном

Незалежно від того, який тип страховки оформлявся — розширений або базовий, ви можете розраховувати на виплати та підтримку асистансу. Максимальний строк дії 40 діб. Не зазнали змін:

виплати в разі невідкладної допомоги — 30 тис. євро;

розмір франшизи — 0 євро.

У разі звернення до медичної сфери, українці можуть розраховувати на безкоштовну допомогу. Багато європейських країн відкрили спеціальні пункти приймання, у яких можна отримати консультацію, огляд у фахівця або навіть провести легкі операції, якщо є загроза життю. Асистанстуюча компанія також залишається на зв’язку, якщо необхідна актуальна інформація в конкретній країні. Контактні дані вказані в полісі.

Отримати більш конкретну інформацію про те, як оформляється туристичне страхування та про роботу страхової компанії ви зможете на сайті uniqa.uа або в офісі УНІКА.

Чому варто вибирати перевірену страхову компанію

УНІКА присутня на ринку України понад 27 років. За часткою ринку, активами, зборами страхових премій і виплат компанія займає провідні позиції. Щомісяця клієнти отримують понад 100 млн компенсацій. Згідно з відкритими даними, УНІКА входить до трійки кращих компаній, що надають послуги страхування та захисту КАСКО, майна, а також добровільного медичного страхування

Крім цілодобової підтримки асистансу, в Telegram й Viber ведеться робота чат-ботів. Вони допоможуть отримати відповіді на найбільш поширені питання. Для клієнтів УНІКА медичного страхування розроблено додаток myUNIQA, доступний користувачам ОС Android і iOS. З його допомогою можливо:

знайти найближчу клініку і прокласти до неї маршрут;

зв’язатися в чаті з консультантом;

надіслати висновок лікаря для отримання виплат;

ознайомитися з актуальною програмою медичного страхування та чинними винятками.

Також клієнтам програми доступні попередні звернення до консультантів УНІКА. Вони допоможуть підібрати поліс при кожному зверненні, враховуючи індивідуальні умови та потреби. Залежно від формату звернення й актуального роду діяльності можна підібрати, які ризики можна покрити страховкою. Чітко пророблений поліс запобіжить зайвим переплатам та надійно захистить вас і майно в разі настання страхового випадку.

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