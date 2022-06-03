Особливості туристичного страхування при виїзді за кордон в умовах війни в Україні ℗

Оголошення воєнного стану наприкінці лютого стало повною несподіванкою для багатьох українців. Багато хто планував провести відпустку, відвідати рідних і близьких, відпочити на пляжі, замовляли заздалегідь квитки та путівки. І якщо ви проживаєте із сім’єю в безпечному регіоні, нема потреби відмовлятися від планів. Багато фірм продовжують працювати й надавати послуги клієнтам.
Винятком не стала і страхова компанія УНІКА, діяльність якої спрямована на захист прав та інтересів українців за кордоном. Досить тільки розуміти, як працює туристична страховка.
Незалежно від того, який тип страховки оформлявся — розширений або базовий, ви можете розраховувати на виплати та підтримку асистансу. Максимальний строк дії 40 діб. Не зазнали змін:
У разі звернення до медичної сфери, українці можуть розраховувати на безкоштовну допомогу. Багато європейських країн відкрили спеціальні пункти приймання, у яких можна отримати консультацію, огляд у фахівця або навіть провести легкі операції, якщо є загроза життю. Асистанстуюча компанія також залишається на зв’язку, якщо необхідна актуальна інформація в конкретній країні. Контактні дані вказані в полісі.
Отримати більш конкретну інформацію про те, як оформляється туристичне страхування та про роботу страхової компанії ви зможете на сайті uniqa.uа або в офісі УНІКА.
УНІКА присутня на ринку України понад 27 років. За часткою ринку, активами, зборами страхових премій і виплат компанія займає провідні позиції. Щомісяця клієнти отримують понад 100 млн компенсацій. Згідно з відкритими даними, УНІКА входить до трійки кращих компаній, що надають послуги страхування та захисту КАСКО, майна, а також добровільного медичного страхування
Крім цілодобової підтримки асистансу, в Telegram й Viber ведеться робота чат-ботів. Вони допоможуть отримати відповіді на найбільш поширені питання. Для клієнтів УНІКА медичного страхування розроблено додаток myUNIQA, доступний користувачам ОС Android і iOS. З його допомогою можливо:
Також клієнтам програми доступні попередні звернення до консультантів УНІКА. Вони допоможуть підібрати поліс при кожному зверненні, враховуючи індивідуальні умови та потреби. Залежно від формату звернення й актуального роду діяльності можна підібрати, які ризики можна покрити страховкою. Чітко пророблений поліс запобіжить зайвим переплатам та надійно захистить вас і майно в разі настання страхового випадку.
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