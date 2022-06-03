Home / Життя / Особливості туристичного страхування при виїзді за кордон в умовах війни в Україні ℗

Особливості туристичного страхування при виїзді за кордон в умовах війни в Україні ℗

03/06/2022 18:04

Оголошення воєнного стану наприкінці лютого стало повною несподіванкою для багатьох українців. Багато хто планував провести відпустку, відвідати рідних і близьких, відпочити на пляжі, замовляли заздалегідь квитки та путівки. І якщо ви проживаєте із сім’єю в безпечному регіоні, нема потреби відмовлятися від планів. Багато фірм продовжують працювати й надавати послуги клієнтам.

Винятком не стала і страхова компанія УНІКА, діяльність якої спрямована на захист прав та інтересів українців за кордоном. Досить тільки розуміти, як працює туристична страховка.

Як працює поліс за кордоном

Незалежно від того, який тип страховки оформлявся — розширений або базовий, ви можете розраховувати на виплати та підтримку асистансу. Максимальний строк дії 40 діб. Не зазнали змін:

  • виплати в разі невідкладної допомоги —  30 тис. євро;
  • розмір франшизи — 0 євро.

У разі звернення до медичної сфери, українці можуть розраховувати на безкоштовну допомогу. Багато європейських країн відкрили спеціальні пункти приймання, у яких можна отримати консультацію, огляд у фахівця або навіть провести легкі операції, якщо  є загроза життю. Асистанстуюча компанія також залишається на зв’язку, якщо необхідна актуальна інформація в конкретній країні. Контактні дані вказані в полісі.

Отримати більш конкретну інформацію про те, як оформляється туристичне страхування та про роботу страхової компанії ви зможете на сайті uniqa.uа або в офісі УНІКА.

Чому варто вибирати перевірену страхову компанію

УНІКА присутня на ринку України понад 27 років. За часткою ринку, активами, зборами страхових премій і виплат компанія займає провідні позиції. Щомісяця клієнти отримують понад 100 млн компенсацій. Згідно з відкритими даними, УНІКА входить до трійки кращих компаній, що надають послуги страхування та захисту КАСКО, майна, а також добровільного медичного страхування

Крім цілодобової підтримки асистансу, в Telegram й Viber ведеться робота чат-ботів. Вони допоможуть отримати відповіді на найбільш поширені питання. Для клієнтів УНІКА медичного страхування розроблено додаток myUNIQA, доступний користувачам ОС Android і iOS. З його допомогою можливо:

  • знайти найближчу клініку і прокласти до неї маршрут;
  • зв’язатися в чаті з консультантом;
  • надіслати висновок лікаря для отримання виплат;
  • ознайомитися з актуальною програмою медичного страхування та чинними винятками.

Також клієнтам програми доступні попередні звернення до консультантів УНІКА. Вони допоможуть підібрати поліс при кожному зверненні, враховуючи індивідуальні умови та потреби. Залежно від формату звернення й актуального роду діяльності можна підібрати, які ризики можна покрити страховкою. Чітко пророблений поліс запобіжить зайвим переплатам та надійно захистить вас і майно в разі настання страхового випадку.

Матеріал публікується на правах реклами ℗

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Посол США назвала основні виклики в роботі в Україні

Посол США Бріджит Брінк назвала основними викликами в роботі в Україні розв’язану Росією війну та зміцнення демократії. Про це дипломатка заявила в п’ятницю, 3 червня, в ефірі національного телемарафону,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse