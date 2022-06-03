Оголосили підозру командиру РФ, що наказав стріляти по авто з цивільними у Харкові

Правоохоронці заочно повідомили про підозру командиру однієї з батальйонно-тактичних груп збройних сил Російської Федерації, який наказав стріляти по автомобілях із людьми в Харкові.

Про це в п’ятницю, 3 червня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у перший день війни – 24 лютого – російський командир спільно з іншими військовослужбовцями вторглися на територію України та прибули до кільцевої дороги Харкова.

Окупанти сказали цивільним, які їхали цим шляхом, розвертатися.

Люди просили надати їм можливість проїхати в безпечну місцевість, проте російський командир наказав обстрілювати їхні машини.

Зазначається, що декілька військових Російської Федерації відмовилися виконувати злочинний наказ та попросили людей залишити автівки.

“Мати з донькою зупинились, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх та жінках”, – повідомляють в ОГП.

За даними слідства, унаслідок обстрілу один військовий РФ та жінка загинули, її доньці вдалося вижити.

Потерпіла побігла до своєї машини та побачила російського солдата, який допомагав їй. Він із пораненням повз по землі. Жінка посадила його в автівку, рятуючи власне та його життя.

Інші цивільні – чоловік із жінкою, які стояли в заторі, вирішили розвернутися та поїхати, але російські загарбники відкрили по них вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалося втекти.

Також встановлено, що російський командир у 2008 році брав участь у війні Росії проти Грузії та “підтримував безпеку” при проведенні незаконного референдуму в українському Криму.

Військовому РФ оголошено підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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