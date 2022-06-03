На Одещині СБУ викрила п’ятьох людей, що підтримували дії окупантів

Фото: пресцентр СБУ

Правоохоронці викрили в Одеській області п’ятьох громадян, які підтримували дії російських окупантів і закликали до співпраці з державою-агресором.

Про це в п’ятницю, 3 червня, інформує пресцентр СБУ.

“На Одещині кіберфахівці СБУ викрили ще п’ятьох прихильників рашистської навали, які публічно виправдовували збройне вторгнення Росії в Україну та підтримували дії окупантів.

Фігуранти поширювали у заборонених в Україні соціальних мережах матеріали, які героїзували російських загарбників та агітували до співпраці з державою-агресором”, – йдеться в повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання прибічників Росії правоохоронці вилучили комп’ютери та мобільні термінали із доказами протиправної діяльності.

За даним фактом розслідують кримінальні провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

Наразі вже повідомили про підозру трьом колаборантам. Обвинувальні акти щодо них скерували до суду.

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