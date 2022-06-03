Арахамія пояснив, коли поновляться переговори з РФ

Голова української переговорної групи з РФ, голова фракції “Слуга народу” у Раді Давид Арахамія каже, що Україна може ініціювати новий раунд перемовин із росіянами, коли матиме посилену переговорну позицію.

Про це політик сказав в ефірі національного телемарафону у п’ятницю, 3 червня.

“Перемовини треба продовжувати, коли в нас переговорна позиція буде посилена. А, в першу чергу, зараз вона може бути посилена за рахунок того, що зброя, яку нам постійно обіцяють міжнародні партнери, врешті-решт надійде в достатньому обсязі. Наші Збройні сили вже готові її застосовувати… І тоді, я думаю, можемо з посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд перемовин”, – цитує Арахамію “УП”.

Арахамія висловив думку, що зараз пауза в переговорах “досить обґрунтована”, оскільки тривають “великі бої” на сході України.

Він зазначив, що зараз Україна деокуповує багато сіл, але росіяни теж окупують нові населені пункти.

“І поки ми робимо один крок вперед – два назад, поки я не бачу ніяких підстав ініціювати продовження перемовин”, – сказав він.

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