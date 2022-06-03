4:0 на користь “Стугни”. ЗСУ на Донбасі знищили мінометний розрахунок росіян. ВІДЕО

Українські військові на одному з напрямків фронту на Донбасі знищили ворожий мінометний розрахунок.

Про це інформує пресслужба оперативного командування “Північ”.

“Ворожий мінометний розрахунок в степах Донбасу зустрівся із володарями «Стугни» одного з підрозділів ОК «Північ». Чіткий постріл та рахунок… 4:0 на користь «Стугни»! Вірте в наших воїнів! Вірте в перемогу!”, – йдеться в повідомленні.

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