4:0 на користь “Стугни”. ЗСУ на Донбасі знищили мінометний розрахунок росіян. ВІДЕО

Українські військові на одному з напрямків фронту на Донбасі знищили ворожий мінометний розрахунок.
Про це інформує пресслужба оперативного командування “Північ”.
“Ворожий мінометний розрахунок в степах Донбасу зустрівся із володарями «Стугни» одного з підрозділів ОК «Північ». Чіткий постріл та рахунок… 4:0 на користь «Стугни»! Вірте в наших воїнів! Вірте в перемогу!”, – йдеться в повідомленні.
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