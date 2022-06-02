Зеленський прийняв вірчі грамоти трьох послів. І заснував нову традицію

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прийняв вірчі грамоти нових послів США, Індії та Молдови.

Про це у четвер, 2 червня, інформує пресцентр офісу президента України.

Церемонія передачі вірчих грамот українському президенту відбувалася на території Софії Київської. Як зазначили в офісі президента, це тепер нова традиція.

“Віднині саме у Софійському Соборі новопризначені посли іноземних держав вручатимуть вірчі грамоти. Це крок, яким Україна підкреслює своє ставлення до кожного посла і відносин з кожною державою. Сподіваюся, що відтепер знамените мозаїчне зображення «Оранти», яку ще називають «Непорушною стіною», захищатиме не лише Київ та Українську державу, а і всіх справжніх друзів України, що знаходяться поряд у складний час”, – йдеться в повідомленні.

“Я бажаю всім вам стати послами своїх держав у всій Україні. І коли онуки та правнуки проситимуть вас розповісти про часи вашої роботи тут, щоб у вас були спогади про візити в український Донецьк, український Луганськ, українську Ялту”, – сказав глава держави новим послам на церемонії.

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