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В уряді Польщі закликали Угорщину припинити блокування 6-го пакета санкцій проти РФ

02/06/2022 13:03

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер висловив занепокоєння позицією Угорщини щодо шостого пакета санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації.

Про це в четвер, 2 червня, інформує польське видання Rzeczpospolita.

“Ми однозначно закликаємо Угорщину більше не блокувати цей процес. Рішення на Європейській раді були однозначними, Польща та інші країни ЄС бажають прийняти цей проєкт пакета санкцій якомога швидше” – сказав Мюллер, відповідаючи на запитання про блокування Будапештом шостого пакета санкцій проти Росії.

Нагадаємо, на засіданні постійних представників країн ЄС у Брюсселі Угорщина висловила кілька заперечень щодо шостого санкційного пакету, погодженого напередодні Європейською радою.

Зокрема Будапешт наполягає на виключенні з санкційного переліку очільника Російської православної церкви патріарха Кирила – одного з публічних прихильників Володимира Путіна. Ім’я Киріла не лунало під час переговорів лідерів ЄС.

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