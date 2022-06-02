США ввели нові санкції про Росії

Уряд Сполучених Штатів оголосив про нові санкції проти фізичних та юридичних осіб російської федерації у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, у тому числі проти державних чиновників і бізнесменів, а також підприємств, яхт та іншого майна.

Про це в четвер, 2 червня, йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

“OFAC вживає подальших заходів для ослаблення ключових мереж, які використовуються російською елітою, включно з президентом володимиром путіним у спробах приховати й перемістити гроші, а також анонімно використовувати розкішні активи по всьому світу”,- зазначається в повідомленні.

У цьому зв’язку до списку обмежень США внесений близький соратник і фінансовий розпорядник путіна, який зберігає його офшорні активи, сергій ролдугін. Санкції запроваджені також проти високопоставлених представників російського уряду. Серед них – міністр транспорту рф віталій савєльєв, міністр економіки максім решетніков, міністр будівництва ірек файзуллін, віце-прем’єр-міністр дмітрій грігоренко, речниця МЗС росії марія захарова, президент United Aircraft Corporation юрій слюсар, лідер «Севергрупп» алєксєй мордашов та інші.

Заблокована діяльність пов’язаної з кремлем брокерської компанії з продажу яхт Imperial Yachts SARL та її гендиректора євгена кочмана. Крім того, блокується використання цілого переліку яхт і літаків, що асоціюються з представниками російської еліти, які вже перебувають під санкціями.

Водночас, Міністерство торгівлі США додало до списку обмежень 71 юридичну особу, розташовану в Росії і Білорусі, “що обмежує можливості російських військових отримувати технології та інші засоби”.

“Російська еліта, включно з президентом путіним, використовує складні мережі, щоби приховувати, переміщувати та підтримувати своє багатство й предмети розкоші. Сьогоднішні дії демонструють, що Мінфін США може і буде переслідувати тих, хто несе відповідальність за підтримку й захист цих незаконно отриманих активів”, – заявив у цьому зв’язку заступник міністра фінансів США з питань тероризму й фінансової розвідки Браян Нельсон.

Читайте також:

Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ, але патріарх РПЦ Кирило під них не потрапить