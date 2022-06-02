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Сенат Ірландії визнав вторгнення Росії в Україну геноцидом

02/06/2022 17:15

Сенат Ірландії у середу ухвалив резолюцію, яка вважає вторгнення Російської Федерації в Україну геноцидом.

Про це повідомив спікер верхньої палати ірландського парламенту Марк Дейлі.

“Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду.

Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид з боку Росії в Україні”, – зазначив Дейлі.

Згідно з ухваленою резолюцією, “дії російських військових відповідають критеріям геноциду, встановленим Конвенцією ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього”.

Сенат закликав країни по всьому світу зберігати та посилювати санкції проти Росії, працюючи над припиненням імпорту російських нафти і  газу, а також вугілля, які фінансують російську військову машину проти українського народу.

Крім того, в резолюції зазначається, що політичне керівництво Російської Федерації має понести відповідальність за злочини в Україні.

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