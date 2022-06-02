Росіяни завдали чотирьох ракетних ударів по Миколаївщині. Працювала стратегічна авіація

Російські військові завдали чотирьох ракетних ударів по Миколаївщині із застосуванням стратегічної авіації.
Про це у четвер, 2 червня, інформує оперативне командування “Південь”.
“По Миколаївській області завдано масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації. 4 крилатими ракетами супротивник ударив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати”, — йдеться у повідомленні.
“Очевидно, ворог намагається посилити психологічний тиск на мирне населення та підрозділи сил оборони, щоб знизити динаміку контрнаступальних дій”, – йдеться у повідомленні.
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