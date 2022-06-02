На Донеччині від російських обстрілів за добу загинули 7 людей, 10 поранені

Зруйнована багатоповерхівка у Бахмуті Донецької області, травень 2022 року

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область, за добу від ворожих атак загинули семеро людей.

Про це в четвер, 2 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає “Радіо Свобода”.

“Доба пройшла напружено. Знову ж таки обстріли по всі лінії фронту. Крім того, страждає від постійних обстрілів Бахмут, Соледар. Слов’янськ третю добу перебуває під ракетними ударами або обстрілами з реактивних систем «Ураган» і Святогірська громада.

Напруження на Авдіївському напрямку, ворог не припиняв спроби здійснити прорив на вказаному напрямку. І Лиманський і Ізюмський напрямки – це основні напрямки, за якими ворог намагається просуватися для захоплення територій Слов’янська і Краматорська, їхніх ключових завдань по півночі області”, – розповів Кириленко.

Також під постійними обстрілами перебуває траса Бахмут – Лисичанськ, проте її контролюють Збройні сили України.

“Сьогодні в нас семеро (цивільних, – “Н”) осіб за добу загинули по території області, десятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – сказав голова ОВА.

За даними Кириленка, на підконтрольній Україні частині Донецької області залишаються близько 340 тисяч людей із 1,67 мільйона населення, яке постійно там проживало на момент початку повномасштабного вторгнення Росії.

Голова ДонОВА також додав, що гуманітарна доставка продовольства та медикаментів по області триває, попри обмеження руху й маршрутів.

Читайте також:

Пілот ЗСУ розповів про свої польоти в заблокований Маріуполь і порятунок 20 поранених на борту підбитого гелікоптера. ВІДЕО