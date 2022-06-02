На Донбасі ЗСУ збили сім “орланів” за добу

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил на Донбасі за добу 1 червня відбили 13 атак ворога. На двох локаціях станом на 22-гу годину ще тривали бої.

Про це ввечері в середу повідомив пресцентр ООС.

За цими даними, за добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 2 танки;

• 6 артилерійських систем;

• 8 бойових броньованих машин;

• 4 ворожі автомобілі.

“Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 ворожих безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”, – зазначили також у пресцентрі.

Зазначається, що вздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти за добу обстріляли більше 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 73 цивільних об’єкти, з них: 67 житлових будинків, центр безпеки громадян, підприємство “Азот”, меблеву та центральну збагачувальну фабрики і відділення поліції.

В результаті цих обстрілів лише на Донеччині загинуло 3 цивільних особи, ще 3 поранено. Дані про загиблих, поранених та руйнування в Луганській області уточнюються.

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