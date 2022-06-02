Home / Війна / На Донбасі ЗСУ збили сім “орланів” за добу

На Донбасі ЗСУ збили сім “орланів” за добу

02/06/2022 00:23

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил на Донбасі за добу 1 червня відбили 13 атак ворога. На двох локаціях станом на 22-гу годину ще тривали бої.

Про це ввечері в середу повідомив пресцентр ООС.

За цими даними, за добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 2 танки;
• 6 артилерійських систем;
• 8 бойових броньованих машин;
• 4 ворожі автомобілі.

“Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 ворожих безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”, – зазначили також у пресцентрі.

Зазначається, що вздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти за добу обстріляли більше 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 73 цивільних об’єкти, з них: 67 житлових будинків, центр безпеки громадян, підприємство “Азот”, меблеву та центральну збагачувальну фабрики і відділення поліції.

В результаті цих обстрілів лише на Донеччині загинуло 3 цивільних особи, ще 3 поранено. Дані про загиблих, поранених та руйнування в Луганській області уточнюються.

Читайте також:
У мережу виклали відео вуличного бою в Сєверодонецьку з пораненням бійця ЗСУ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Збірна України подарувала народу свято, обігравши шотландців у плей-оф за мундіаль-2022

Збірна України в Глазго обіграла Шотландію в першому колі плей-оф за право грати на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Попри котирування букмекерів, “синьо-жовті” здобули переконливу перемогу. Шотландія – Україна –...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse