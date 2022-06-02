На Донбасі ЗСУ збили сім “орланів” за добу

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил на Донбасі за добу 1 червня відбили 13 атак ворога. На двох локаціях станом на 22-гу годину ще тривали бої.
Про це ввечері в середу повідомив пресцентр ООС.
За цими даними, за добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 2 танки;
• 6 артилерійських систем;
• 8 бойових броньованих машин;
• 4 ворожі автомобілі.
Зазначається, що вздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти за добу обстріляли більше 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 73 цивільних об’єкти, з них: 67 житлових будинків, центр безпеки громадян, підприємство “Азот”, меблеву та центральну збагачувальну фабрики і відділення поліції.
В результаті цих обстрілів лише на Донеччині загинуло 3 цивільних особи, ще 3 поранено. Дані про загиблих, поранених та руйнування в Луганській області уточнюються.
Читайте також:
У мережу виклали відео вуличного бою в Сєверодонецьку з пораненням бійця ЗСУ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!