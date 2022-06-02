Медики врятували військового з проникаючим пораненням в серце

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В одному з прифронтових мобільних госпіталів врятували українського військовослужбовця з проникаючим пораненням в серце.

Про це у четвер, 2 червня, повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що операція тривала 2 години.

“Спочатку була швидка та професійна доставка пораненого бойовими медиками у госпіталь. Ну а далі – професіоналізм військових хірургів та анестезіологів врятували життя бійцю. Зараз поранений вже проходить етап реабілітації та почуває себе добре. На згадку про смертельне поранення військовослужбовцю нагадує лише шрам після операції та осколок металу, який хірурги подарували на згадку”, – йдеться в повідомленні.

За статистичними даними більшість поранених з вогнепальними ушкодженнями серця гинуть до надходження в лікарню, адже такі поранення призводять до значої крововтрати з розвитком тампонади серця. Летальність на догоспітальному етапі сягає до 90%.Шанси залишитись живим при такому пораненні мінімальні.

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