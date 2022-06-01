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У Києві викрили власників мережі ресторанів, що виводили кошти в РФ

01/06/2022 17:16

У Києві правоохоронці розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів, що виводили гроші до Російської Федерації.

Про це в середу, 1 червня, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“Під час досудового розслідування встановлено, що незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, громадяни України – власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора, шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці не називають мережу ресторанів, але за даними джерела “Української правди”, йдеться про Tarantino family. До неї входять зокрема ресторани “Муракамі”, “Руккола”, “Дрова”, “Варенична” та ін.

Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві.

Вони вилучили документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1,5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти та рахунки компаній, зазначає поліція.

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Україна

У Києві викрили власників мережі ресторанів, що виводили кошти в РФ

У Києві правоохоронці розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів, що виводили гроші до Російської Федерації. Про це в середу, 1 червня, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. “Під час...

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