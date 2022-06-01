Росіяни завдають авіаційних ударів по Донеччині, – Генштаб

У Донецькій області російські загарбники обстріляли з артилерії підрозділи Збройних сил України у районах Святогірська та Рідного. Про це в середу, 1 червня, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ. “На Донецькому напрямку противник завдавав авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації – неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка. На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не проводили”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець

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