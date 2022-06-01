Росіяни завдають авіаційних ударів по Донеччині, – Генштаб

У Донецькій області російські загарбники обстріляли з артилерії підрозділи Збройних сил України у районах Святогірська та Рідного.
Про це в середу, 1 червня, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Донецькому напрямку противник завдавав авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації – неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.
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