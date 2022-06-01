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Росіяни контролюють 70% Сєвєродонецька, частина ЗСУ відійшли на вигідніші позиції, – Гайдай

01/06/2022 11:35

Станом на ранок 1 червня російські війська контролюють близько 70% Сєвєродонецька. Частина українських військ відійшли на більш вигідні, заздалегідь підготовані позиції.

Ще частина продовжує бої всередині міста, повідомив у середу, 1 червня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

“Лисичанськ повністю під українським контролем. Всі вільні населені пункти Луганщини постійно знаходяться під обстрілами”, – зазначив він.

Лисичанськ має вигіднішу позицію, ніж Сєвєродонецьк, бо розташований трохи вище.

Довідково:
Евакуація з області призупинена. Гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька змоги завозити немає. Лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів – на певний час цього може вистачити.
Нагадаємо, у Сєвєродонецьку залишається приблизно 15 000 мирних зі 120 000, які мешкали до початку повномасштабної агресії. Більшість із тих, хто лишився, не їде принципово. За словами Гайдая, росіяни планують “зачистку” сіл навколо Сєвєродонецька. Українські військові лишаються в місті і відбивають атаки. Бої точаться уже в центральній частині.

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