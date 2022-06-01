Росіяни зазнали втрат біля Довгенького і відвели підрозділи, – ГШ

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На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу у середу, 1 червня.

На Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ.

“Внаслідок втрат, у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм”, – кажуть у ГШ.

З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів, посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомоги БпЛА “Орлан-10” у районах населених пунктів Ізюм, Первомайський та Велика Комишуваха.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора, за підтримки авіації, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій. З метою завдання втрат та виснаження особового складу наших військ, противник здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів ремонт залізничного мостового переходу в районі населеного пункту Куп’янськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман.

На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52, веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають.

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