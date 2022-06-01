Окупанти б’ють артилерією по населених пунктах Харківщини, – ГШ

На Харківському напрямку основні зусилля російських окупантів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та стримуванні просування українських військ.
Про це в середу, 1 червня, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Для зниження наступального потенціалу наших військ ворог здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі”, – йдеться в повідомленні.
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