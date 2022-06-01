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Кремль хоче приєднати всі окуповані території України до РФ

01/06/2022 12:54

Кремль має намір “узаконити” окупацію частини територій України. Для цього в РФ планують провести так звані референдуми про “приєднання” Донбасу, Херсонської та Запорізької областей протягом року.

Про це заявив член міжнародного комітету Ради Федерації Сергій Цеков у середу, 1 червня, передає РИА Новости.

“Абсолютно згоден, що ці регіони мають бути з Росією. Думаю, все може статися у набагато більших розмірах. Я думаю, що всі території, які контролює Росія, вони мають дуже великі шанси на з’єднання з РФ”, – сказав незаконно обраний Цеков.

За його словами, процес щодо проведення референдуму в цих областях щодо “приєднання” до Росії буде “досить швидким, протягом року”.

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