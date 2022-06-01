ДБР почне ще одне спецрозслідування щодо Януковича

Суд дозволив провести ще одне спецрозслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича через підбурювання до дезертирства співробітників управління держохорони.
Про це в середу, 1 червня, інформує пресслужба ДБР.
“Суд дозволив слідчим Державного бюро розслідувань провести спеціальне розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича, який підозрюється у підбуренні військовослужбовців УДО до дезертирства”, – йдеться в повідомленні.
У лютому 2022 року Януковичу повідомили нову підозру у підбурюванні військовослужбовців УДО до дезертирства (ч.4 ст.27 ч.1 ст.408 ККУ).
24 лютого 2014 року Янукович, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини щодо учасників акцій протесту, схилив заступника начальника УДО – начальника служби безпеки президента до дезертирства.
“Евакуації” експрезидента з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області допомагали співробітники силових відомств Росії.
Начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження в Криму. Натомість разом з Януковичем він виїхав до РФ.
Наразі у кримінальному проваджені підозрюються чотири особи.
Крім Януковича підозри повідомлені співробітникам УДО та цивільній особі.
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