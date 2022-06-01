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ДБР почне ще одне спецрозслідування щодо Януковича

01/06/2022 17:48

Суд дозволив провести ще одне спецрозслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича через підбурювання до дезертирства співробітників управління держохорони.

Про це в середу, 1 червня, інформує пресслужба ДБР.

“Суд дозволив слідчим Державного бюро розслідувань провести спеціальне розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича, який підозрюється у підбуренні військовослужбовців УДО до дезертирства”, – йдеться в повідомленні.

У лютому 2022 року Януковичу повідомили нову підозру у підбурюванні військовослужбовців УДО до дезертирства (ч.4 ст.27 ч.1 ст.408 ККУ).

24 лютого 2014 року Янукович, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини щодо учасників акцій протесту, схилив заступника начальника УДО – начальника служби безпеки президента до дезертирства.

“Евакуації” експрезидента з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області допомагали співробітники силових відомств Росії.

Начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження в Криму. Натомість разом з Януковичем він виїхав до РФ.

Наразі у кримінальному проваджені підозрюються чотири особи.

Крім Януковича підозри повідомлені співробітникам УДО та цивільній особі.

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Україна

ДБР почне ще одне спецрозслідування щодо Януковича

Суд дозволив провести ще одне спецрозслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича через підбурювання до дезертирства співробітників управління держохорони. Про це в середу, 1 червня, інформує пресслужба ДБР. “Суд дозволив слідчим...

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