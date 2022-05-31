Вибух у Мелітополі: постраждали двоє колаборантів, що захопили владу в ОТГ

У Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху постраждало двоє людей, які захопили владу в селі Терпіння.
Про це в вівторок, 31 травня, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає “Укрінформ”.
“Відносно вчорашнього інциденту, постраждало дві людини. Це представники колаборантів, які захопили владу в Терпінні. Вони в лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. Відносно небоги Балицького (самопроголошений окупантами “голова області”), яка нібито постраждала внаслідок вибуху, ця інформація не підтверджується”, – сказав він.
Щодо самого вибуху, то основних версій дві: перша, найбільш вірогідна, це те що безпосередньо самі загарбники починають зачистку колаборантів, які перебувають на території Мелітополя.
Друга версія пов’язана з партизанським рухом. Але, за словами Федорова, найімовірніший перша.
Нагадаємо, 30 травня близько 7:50 в Мелітополі біля будівлі, що належить колаборанту Євгену Балицькому, стався потужний вибух.
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