У Херсоні колаборанти заявили про перехід на російську банківську систему

Про це у вівторок, 31 травня, повідомляє херсонське видання “Мост”.
“Проросійський колаборант Кирило Стремоусов заявив про перехід Херсонської області на російську банківську систему. Про це він сказав одному з російських пропагандистських ресурсів”, – йдеться у повідомленні.
За словами Стремоусова, перехід на банківську систему РФ має відбутись “найближчим часом”. І цьому мають допомогти триваючі роботи з “переходу на російський зв’язок”.
Своєю чергою, як зазначив у фейсбуці депутат Херсонської облради, радник голови ОВА Сергій Хлань, через те, що російські окупанти вимкнули 30 травня український інтернет і мобільний зв’язок, відповідно немає мобільного банкінгу, немає можливості переказувати гроші, отримати їх, розрахуватись. Цим також користуються загарбники, змушуючи переходити на їхню банківську систему.
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