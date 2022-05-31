У Херсоні колаборанти заявили про перехід на російську банківську систему

Херсонські колаборанти заговорили про перехід на російську банківську систему.

Про це у вівторок, 31 травня, повідомляє херсонське видання “Мост”.

“Проросійський колаборант Кирило Стремоусов заявив про перехід Херсонської області на російську банківську систему. Про це він сказав одному з російських пропагандистських ресурсів”, – йдеться у повідомленні.

За словами Стремоусова, перехід на банківську систему РФ має відбутись “найближчим часом”. І цьому мають допомогти триваючі роботи з “переходу на російський зв’язок”.

Своєю чергою, як зазначив у фейсбуці депутат Херсонської облради, радник голови ОВА Сергій Хлань, через те, що російські окупанти вимкнули 30 травня український інтернет і мобільний зв’язок, відповідно немає мобільного банкінгу, немає можливості переказувати гроші, отримати їх, розрахуватись. Цим також користуються загарбники, змушуючи переходити на їхню банківську систему.

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