СБУ впіймала російського агента на підприємстві “Укроборонпрому”

Контррозвідка Служби безпеки України за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.
Про це повідомила Служба безпеки України у вівторок, 31 травня.
Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога. Він такожнеодноразово звертався до президента РФ з проханням надати йому російське громадянство.
Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Тривають заходи для встановлення всіх обставин його підривної діяльності.
З початку повномасштабної агресії Росії українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів.
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