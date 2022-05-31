Російські військові йдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних українців, – СБУ

Російські військовослубовці вирушають на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних. Про це розповів полонений російський снайпер, якого захопили під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині.
Відео з його свідченнями поширила пресслужба СБУ у вівторок, 31 травня.
“Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: «Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас «на губу» отправят (гауптвахта, дисциплінарний арешт для військовослужбовців – Н.), либо просто уволят”, – говорить полонений.
“Він зробив вибір – убивати українців, щоб не сидіти в російській тюрмі… Але ймовірно, сидітиме в українській. Адже війна для нього скінчилася, він затриманий та дає свідчення СБУ. Викриває не лише себе, а й злочини інших своїх співвітчизників”, – додали в СБУ.
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