Російські військові йдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних українців, – СБУ

Скріншот із відео

Російські військовослубовці вирушають на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних. Про це розповів полонений російський снайпер, якого захопили під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині.

Відео з його свідченнями поширила пресслужба СБУ у вівторок, 31 травня.

“Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: «Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас «на губу» отправят (гауптвахта, дисциплінарний арешт для військовослужбовців – Н.), либо просто уволят”, – говорить полонений.

“Він зробив вибір – убивати українців, щоб не сидіти в російській тюрмі… Але ймовірно, сидітиме в українській. Адже війна для нього скінчилася, він затриманий та дає свідчення СБУ. Викриває не лише себе, а й злочини інших своїх співвітчизників”, – додали в СБУ.

Читайте також:

“Ми в полоні чи в рабстві? І поскаржитись нікому!” СБУ перехопила розмову мобілізованого “ДНР”