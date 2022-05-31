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Російські військові йдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних українців, – СБУ

31/05/2022 17:44

Російські військовослубовці вирушають на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних. Про це розповів полонений російський снайпер, якого захопили під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині.

Відео з його свідченнями поширила пресслужба СБУ у вівторок, 31 травня.

“Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: «Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас «на губу» отправят (гауптвахта, дисциплінарний арешт для військовослужбовців – Н.), либо просто уволят”, – говорить полонений.

“Він зробив вибір – убивати українців, щоб не сидіти в російській тюрмі… Але ймовірно, сидітиме в українській. Адже війна для нього скінчилася, він затриманий та дає свідчення СБУ. Викриває не лише себе, а й злочини інших своїх співвітчизників”, – додали в СБУ. 

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