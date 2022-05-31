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РФ припинила постачання газу до Нідерландів

31/05/2022 13:31

“Газпром” підтвердив припинення постачання газу до Нідерландів через відмову платити в рублях.

Про це в вівторок, 31 травня, інформує “Європейська правда” з посиланням на росЗМІ.

“Газпром” повністю зупинив постачання газу компанії GasTerra B.V. (Нідерланди) у зв’язку з несплатою в рублях. Станом на кінець робочого дня 30 травня “Газпром експорт” не отримав платіж за постачання газу у квітні від компанії GasTerra B.V. відповідно до указу президента РФ №172 від 31 березня 2022 року Платежі за газ, що поставляється з 1 квітня, повинні здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були своєчасно поінформовані”, – йдеться в заяві “Газпрому”.

У GasTerra пояснили, що відмовляються від вимог РФ щодо оплати через те, що це означало би порушення санкцій ЄС проти Росії.

Термін чинного контракту з “Газпромом” у компанії минає 1 жовтня і продовжувати його не планують.

Міністр з питань енергетики й клімату Роб Єттен сказав, що розуміє рішення компанії, та що втрата поставок від “Газпрому” не буде мати суттєвих наслідків для домогосподарств і бізнесу.

Водночас за інформацією Politico, щонайменше десяток компаній в Євросоюзі погодилися платити в рублях росіянам.

Йдеться про MVM (Угорщина), VNG, RWE, Uniper (усі – Німеччина) Engie (Франція), Eni (Італія), OMV (Австрія), ČEZ (Чехія), SPP (Словаччина), Geoplin (Словенія).

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